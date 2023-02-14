АТОР: проще всего туристическую визу можно получить в Венгрию и Грецию
Проще всего россияне могут получить шенгенскую визу в Венгрию и Грецию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«В Венгрию легко и достаточно быстро можно получить шенгенскую визу под турпоездку. Благодаря лояльной визовой политике это одна из самых популярных у россиян стран Европы даже в условиях санкций. Венгрия – и одна из двух оставшихся в ЕС стран (вторая – Греция. – “Ведомости”), где у аккредитованных при консульстве туроператоров есть преимущество в виде своей квоты», – сказано в сообщении.
Уточняется, что в визовых центрах Венгрии и Греции нет очередей и дефицита временных слотов. По данным АТОР, заявки на шенгенские визы Греции и Венгрии рассматривают в течение 17-20 рабочих дней. Несмотря на это в ассоциации рекомендовали подавать документы в визовые центры как минимум за месяц до планируемой поездки.
В АТОР также напомнили, что шенгенские визы по-прежнему выдают 17 из 27 стран – членов ЕС. В частности, документы под туристические поездки принимают Австрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Португалия и др.
При этом наибольшие трудности возникают при записи в визовый центр Франции из-за работы ботов, о которых накануне, 13 февраля, писал «Коммерсантъ». По информации туроператоров, сейчас нет мест на ближайшее время на получение визы во Францию, оформить срочную визу в эту страну пока невозможно.
В АТОР отметили, что работа ботов, которые занимают временные слоты, не является новостью для туристического рынка. 13 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на участников туристического рынка сообщил, что запись на подачу документов для получения визы осложнилась из-за действий мошенников, которые при помощи ботов бронируют все свободные слоты в визовых центрах. В результате эти компании предлагают туристам выкупить удобное время, стоимость записи может составлять до 7500 руб.
На фоне начала спецоперации России на Украине ряд европейских стран, в том числе Чехия, Латвия, Литва и Эстония, приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Кроме того, с 12 сентября 2022 г. Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, из-за чего сбор вырос с €35 до €80, а срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней.