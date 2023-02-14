АТОР: проще всего туристическую визу можно получить в Венгрию и Грецию

«В Венгрию легко и достаточно быстро можно получить шенгенскую визу под турпоездку. Благодаря лояльной визовой политике это одна из самых популярных у россиян стран Европы даже в условиях санкций. Венгрия – и одна из двух оставшихся в ЕС стран (вторая – Греция. – “Ведомости”), где у аккредитованных при консульстве туроператоров есть преимущество в виде своей квоты», – сказано в сообщении.