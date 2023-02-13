«Коммерсантъ»: мошенники с помощью ботов бронируют слоты в визовых центрах

В то же время нарушения законодательства в действиях создателей ботов нет, считает партнер a.t.Legal Александр Павловский. В разговоре с газетой он отметил, что ответственность за создание ботов не предусмотрена. Эксперт также не видит признаков нарушения прав потребителей, поскольку «получатели виз не приобретают услугу при электронной регистрации в очереди».