Газета
Технологии

«Коммерсантъ»: мошенники с помощью ботов бронируют слоты в визовых центрах

Ведомости

Запись на подачу документов для получения шенгенских виз осложнилась из-за действий мошенников, которые при помощи ботов бронируют все свободные слоты в визовых центрах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех участников туристического рынка.

Боты повторяют задачу поиска свободных слотов каждую минуту, что сильно затрудняет возможность самостоятельной записи, пояснила замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин добавил, что получение визы также усложняется из-за ограниченного числа слотов и возросшего спроса. 

По данным представителей компаний «Визаход» и «Аэроклуб», проблема с ботами особенно актуальна для визовых центров Франции, Италии и Испании в Москве.

Как выяснил «Коммерсантъ», забронированные ботами слоты продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений. Стоимость записи в визовые центры составляет от 4000 до 7500 руб. в зависимости от региона, уточняет газета.

В то же время нарушения законодательства в действиях создателей ботов нет, считает партнер a.t.Legal Александр Павловский. В разговоре с газетой он отметил, что ответственность за создание ботов не предусмотрена. Эксперт также не видит признаков нарушения прав потребителей, поскольку «получатели виз не приобретают услугу при электронной регистрации в очереди».

На фоне начала спецоперации России на Украине ряд европейских стран, в том числе Чехия, Латвия, Литва и Эстония, приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Кроме того, с 12 сентября 2022 г. Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, из-за чего сбор вырос с €35 до €80, а срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных