«Коммерсантъ»: мошенники с помощью ботов бронируют слоты в визовых центрах
Запись на подачу документов для получения шенгенских виз осложнилась из-за действий мошенников, которые при помощи ботов бронируют все свободные слоты в визовых центрах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех участников туристического рынка.
Боты повторяют задачу поиска свободных слотов каждую минуту, что сильно затрудняет возможность самостоятельной записи, пояснила замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин добавил, что получение визы также усложняется из-за ограниченного числа слотов и возросшего спроса.
По данным представителей компаний «Визаход» и «Аэроклуб», проблема с ботами особенно актуальна для визовых центров Франции, Италии и Испании в Москве.
Как выяснил «Коммерсантъ», забронированные ботами слоты продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений. Стоимость записи в визовые центры составляет от 4000 до 7500 руб. в зависимости от региона, уточняет газета.
В то же время нарушения законодательства в действиях создателей ботов нет, считает партнер a.t.Legal Александр Павловский. В разговоре с газетой он отметил, что ответственность за создание ботов не предусмотрена. Эксперт также не видит признаков нарушения прав потребителей, поскольку «получатели виз не приобретают услугу при электронной регистрации в очереди».
На фоне начала спецоперации России на Украине ряд европейских стран, в том числе Чехия, Латвия, Литва и Эстония, приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Кроме того, с 12 сентября 2022 г. Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, из-за чего сбор вырос с €35 до €80, а срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней.