В РСТ подтвердили наличие ботов-мошенников для записи в визовые центры

По его словам, это «создает неудобства, прежде всего, заявителям, так как свободное время не всегда есть в наличии». Он отметил, что высокий спрос на запись в визовые центры связан с окончанием срока действия многоразовых виз после пандемии, а также с необходимостью сдавать биометрические данные каждые пять лет. В связи с этим Горин рекомендовал записываться в визовые центры за полгода до предполагаемой поездки.