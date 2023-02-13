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В РСТ подтвердили наличие ботов-мошенников для записи в визовые центры

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В России работают компании, которые занимаются «блокировкой записей на подачу документов» для оформления шенгенских виз при помощи ботов. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, это «создает неудобства, прежде всего, заявителям, так как свободное время не всегда есть в наличии». Он отметил, что высокий спрос на запись в визовые центры связан с окончанием срока действия многоразовых виз после пандемии, а также с необходимостью сдавать биометрические данные каждые пять лет. В связи с этим Горин рекомендовал записываться в визовые центры за полгода до предполагаемой поездки. 

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников туристического рынка сообщила, что запись на подачу документов для получения визы осложнилась из-за действий мошенников, которые при помощи ботов бронируют все свободные слоты в визовых центрах. В результате эти компании предлагают туристам выкупить удобное время, стоимость записи может составлять до 7500 руб. 

По словам Горина, шенгенские визы по-прежнему выдают 17 из 27 стран – членов ЕС. На фоне начала спецоперации России на Украине ряд европейских стран, в том числе Чехия, Латвия, Литва и Эстония, приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Кроме того, с 12 сентября 2022 г. Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, из-за чего сбор вырос с €35 до €80, а срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных