В РСТ подтвердили наличие ботов-мошенников для записи в визовые центры
В России работают компании, которые занимаются «блокировкой записей на подачу документов» для оформления шенгенских виз при помощи ботов. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
По его словам, это «создает неудобства, прежде всего, заявителям, так как свободное время не всегда есть в наличии». Он отметил, что высокий спрос на запись в визовые центры связан с окончанием срока действия многоразовых виз после пандемии, а также с необходимостью сдавать биометрические данные каждые пять лет. В связи с этим Горин рекомендовал записываться в визовые центры за полгода до предполагаемой поездки.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников туристического рынка сообщила, что запись на подачу документов для получения визы осложнилась из-за действий мошенников, которые при помощи ботов бронируют все свободные слоты в визовых центрах. В результате эти компании предлагают туристам выкупить удобное время, стоимость записи может составлять до 7500 руб.
По словам Горина, шенгенские визы по-прежнему выдают 17 из 27 стран – членов ЕС. На фоне начала спецоперации России на Украине ряд европейских стран, в том числе Чехия, Латвия, Литва и Эстония, приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Кроме того, с 12 сентября 2022 г. Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, из-за чего сбор вырос с €35 до €80, а срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней.