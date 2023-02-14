Кириенко призвал глав муниципалитетов помогать семьям участников спецоперации
Важно, чтобы ни одна семья участников спецоперации не осталась без полноценной помощи и поддержки, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, обращаясь к главам муниципалитетов, передают «РИА Новости».
«У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки», – сказал Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Кириенко заявил, что в России участников спецоперации не делят на мобилизованных, контрактников, кадровых офицеров. Они все являются героями, заявил он.
«Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», – отметил Кириенко.
1 ноября 2022 г. президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым заявил, что поддержка россиян, призванных на военную службу по частичной мобилизации, и их семей является одним из приоритетных направлений деятельности властей и не должна превратиться в рутину. Это важное направление общей работы российских властей, подчеркнул глава государства.
19 октября Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности, о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Правительству было поручено выделить необходимое финансирование и совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение мобилизованными выплат. Главам регионов поручено содействовать в организации мест размещения и подготовки мобилизованных, их материально-техническом обеспечении, а также обеспечить меры соцподдержки их семей.