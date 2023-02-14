Кириенко призвал глав муниципалитетов помогать семьям участников спецоперации

19 октября Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности, о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Правительству было поручено выделить необходимое финансирование и совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение мобилизованными выплат. Главам регионов поручено содействовать в организации мест размещения и подготовки мобилизованных, их материально-техническом обеспечении, а также обеспечить меры соцподдержки их семей.