Газета
Общество

Кириенко призвал глав муниципалитетов помогать семьям участников спецоперации

Ведомости

Важно, чтобы ни одна семья участников спецоперации не осталась без полноценной помощи и поддержки, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, обращаясь к главам муниципалитетов, передают «РИА Новости».

«У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки», – сказал Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Кириенко заявил, что в России участников спецоперации не делят на мобилизованных, контрактников, кадровых офицеров. Они все являются героями, заявил он.

«Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», – отметил Кириенко.

1 ноября 2022 г. президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым заявил, что поддержка россиян, призванных на военную службу по частичной мобилизации, и их семей является одним из приоритетных направлений деятельности властей и не должна превратиться в рутину. Это важное направление общей работы российских властей, подчеркнул глава государства.

19 октября Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности, о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Правительству было поручено выделить необходимое финансирование и совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение мобилизованными выплат. Главам регионов поручено содействовать в организации мест размещения и подготовки мобилизованных, их материально-техническом обеспечении, а также обеспечить меры соцподдержки их семей.

Ранее по теме: Путин назвал героем каждого российского бойца на передовой

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных