Кравцов заявил о подготовке законопроекта о защите учителя
Минпросвещения России занимается подготовкой законопроекта о защите учителя, его могут принять в этом году, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
«Одной из ключевых задач этого года должно стать принятие закона о защите учителя. <...> Сейчас этот законопроект мы готовим», – сказал министр на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования (цитата по ТАСС).
В январе Кравцов в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ рассказывал, что ведомство обсуждает с депутатами Госдумы вопрос закрепления в России «особого статуса» учителя, который должен защитить его от различных противоправных действий.
В том же интервью министр просвещения допустил, что участники спецоперации могут впоследствии вести уроки основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школах, в частности, курс начальной военной подготовки. Такой курс появится с 1 сентября 2023 г., программа уже утверждена.
Сегодня Кравцов сообщил, что Минпросвещения приняло решение о проведении курса «Разговоры о важном» и для родителей. «Разговоры о важном» – цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Занятия проходят с начала учебного года 2022 г. каждый понедельник первым уроком, на которых с учащимися обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах». Кроме того, каждая неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России.