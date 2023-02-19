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Кравцов заявил о подготовке законопроекта о защите учителя

Ведомости

Минпросвещения России занимается подготовкой законопроекта о защите учителя, его могут принять в этом году, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«Одной из ключевых задач этого года должно стать принятие закона о защите учителя. <...> Сейчас этот законопроект мы готовим», – сказал министр на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования (цитата по ТАСС).

В январе Кравцов в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ  рассказывал, что ведомство обсуждает с депутатами Госдумы вопрос закрепления в России «особого статуса» учителя, который должен защитить его от различных противоправных действий.

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В том же интервью министр просвещения допустил, что участники спецоперации могут впоследствии вести уроки основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школах, в частности, курс начальной военной подготовки. Такой курс появится с 1 сентября 2023 г., программа уже утверждена.

Сегодня Кравцов сообщил, что Минпросвещения приняло решение о проведении курса «Разговоры о важном» и для родителей. «Разговоры о важном» – цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Занятия проходят с начала учебного года 2022 г. каждый понедельник первым уроком, на которых с учащимися обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах». Кроме того, каждая неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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