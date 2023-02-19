Кравцов заявил о подготовке законопроекта о защите учителя

Сегодня Кравцов сообщил, что Минпросвещения приняло решение о проведении курса «Разговоры о важном» и для родителей. «Разговоры о важном» – цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Занятия проходят с начала учебного года 2022 г. каждый понедельник первым уроком, на которых с учащимися обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах». Кроме того, каждая неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России.