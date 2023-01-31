Учебник по истории с разделом о спецоперации массово появится в школах с 2024-2025 года

Накануне, 30 января, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в российских школах с 1 сентября 2023 г. Он уточнил, что учебник для старших классов будет готов уже в марте. В новом разрабатываемом учебнике будут подробно изложены причины и задачи СВО, пояснил министр.