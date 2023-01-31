Учебник по истории с разделом о спецоперации массово появится в школах с 2024-2025 года
Школы начнут массово использовать новый учебник по истории в разделом о спецоперации России на Украине с 2024-2025 учебного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
«Такой учебник пройдет обязательную апробацию в этом учебном году, мы посмотрим на результаты, при необходимости проведем доработку, о массовом использовании речь идет с 2024-2025 учебного года», — пояснили в ведомстве.
Там отметили, что школьная программа должна отвечать вызовам времени, а учителя — помогать школьникам в поиске неискаженной информации. В Минпросвещения добавили, что в противном случае ученики «найдут ответы в тех местах, где полным ходом идет информационная война, бесконечный поток фейков».
Накануне, 30 января, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в российских школах с 1 сентября 2023 г. Он уточнил, что учебник для старших классов будет готов уже в марте. В новом разрабатываемом учебнике будут подробно изложены причины и задачи СВО, пояснил министр.
За создание нового учебника по истории будет отвечать рабочая группа во главе с помощником президента России Владимиром Мединским, сообщал в декабре 2022 г. Кравцов. Тогда министр допускал, что на написание потребуется около года. В пресс-службе Минпросвещения отметили, что над учебником работает команда историков, социологов и психологов.
В декабре 2022 г. Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках уроков по ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории. На новую программу школы перейдут с 1 сентября 2023 г. Изучать проведение СВО будут школьники старших классов в рамках темы «Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи модернизации».