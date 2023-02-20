Движение по Крымскому мосту перекрыто из-за ДТП с тремя погибшими
Движение на Крымском мосту было перекрыто в обе стороны в результате ДТП, в котором погибли три человека и еще один пострадал. Об этом сообщили ТАСС, «Известия» и телеканал «Крым 24» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в экстренных службах.
По информации СМИ, на 149 км Крымского моста в 07:10 столкнулись три легковых автомобиля. Как пишет «Крым 24», ДТП произошло со стороны Тамани. По его информации, два человека погибли на месте, третий скончался по дороге в больницу. Состояние четвертого оценивается как тяжелое, передает телеканал со ссылкой на минздрав Крыма.
Как сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков, на восстановление движения потребуется около 1-1,5 часов, передает ТАСС. «Сейчас они откроются, это буквально 1-1,5 часа. Пробка есть, но небольшая. Сейчас разберутся с пострадавшими, сделают замеры. Тем более уже время прошло, уже больше часа. Машины [экстренных служб] пошли сразу туда», – сказал он.
Позже ТАСС со ссылкой на администрацию Темрюкского района Краснодарского края сообщил, что движение по мосту было восстановлено. Об этом же свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». Как отметил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко в разговоре с «РИА Новости», сейчас для движения по Крымскому мосту открыты по одной полосе в каждом направлении.
8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.