Движение по Крымскому мосту перекрыто из-за ДТП с тремя погибшими

Позже ТАСС со ссылкой на администрацию Темрюкского района Краснодарского края сообщил, что движение по мосту было восстановлено. Об этом же свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». Как отметил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко в разговоре с «РИА Новости», сейчас для движения по Крымскому мосту открыты по одной полосе в каждом направлении.