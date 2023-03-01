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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании 200 сторонников «ЧВК Редан»

Ведомости

200 человек из неформального молодежного движения «ЧВК Редан» были задержаны в Гомеле во вторник, 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии в ночь на 1 марта. 

«Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что сторонники «ЧВК Редан» собрались у ТРЦ «Секрет» в Гомеле на фоне призывов в социальных сетях. Сейчас изучают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной массовой акции. 

В отношении задержанных будет проведена проверка. В МВД сообщили, что подростки младше 16 лет получат предупреждение и будут поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем же, кто уже достиг 16 лет, может грозить административная ответственность.   

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С середины февраля полиция задерживает несовершеннолетних участников субкультуры в разных городах за драки. Средний возраст участников «Редана» составляет 13–17 лет. Название субкультуры отсылает к японской манге Hunter x Hunter, в которой есть упоминание преступной организации «Геней Редан». Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением пауков.

Накануне, 28 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал движение «ЧВК Редан» псевдосубкультурой «со знаком минус», которая не несет ничего хорошего для молодежи. Он также отметил, что любые противоправные действия должны быть пресечены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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