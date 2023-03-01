В Белоруссии сообщили о задержании 200 сторонников «ЧВК Редан»
200 человек из неформального молодежного движения «ЧВК Редан» были задержаны в Гомеле во вторник, 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии в ночь на 1 марта.
«Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние», – сказано в сообщении.
Уточняется, что сторонники «ЧВК Редан» собрались у ТРЦ «Секрет» в Гомеле на фоне призывов в социальных сетях. Сейчас изучают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной массовой акции.
В отношении задержанных будет проведена проверка. В МВД сообщили, что подростки младше 16 лет получат предупреждение и будут поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем же, кто уже достиг 16 лет, может грозить административная ответственность.
С середины февраля полиция задерживает несовершеннолетних участников субкультуры в разных городах за драки. Средний возраст участников «Редана» составляет 13–17 лет. Название субкультуры отсылает к японской манге Hunter x Hunter, в которой есть упоминание преступной организации «Геней Редан». Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением пауков.
Накануне, 28 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал движение «ЧВК Редан» псевдосубкультурой «со знаком минус», которая не несет ничего хорошего для молодежи. Он также отметил, что любые противоправные действия должны быть пресечены.