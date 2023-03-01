В Белоруссии сообщили о задержании 200 сторонников «ЧВК Редан»

В отношении задержанных будет проведена проверка. В МВД сообщили, что подростки младше 16 лет получат предупреждение и будут поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем же, кто уже достиг 16 лет, может грозить административная ответственность.