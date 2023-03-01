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На Украине зарегистрировали петицию о запрете «ЧВК Редан»

Ведомости

На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с требованием запретить на всей территории страны молодежную группировку «ЧВК Редан».

«Петиция поможет предостеречь проявления пророссийских настроений по всей Украине», – говорится в сообщении к электронной петиции.

Автор петиции указал, что необходимо вести беседы с подросткам в учреждениях об опасности «Редана», а также привлекать к ответственности тех, кто распространил данные о субкультуре и популяризировал ее. По данным на 1 марта петиция набрала более 600 подписей из необходимых 25 000 – по достижении такой отметки предложение рассмотрит президент страны.

28 февраля украинские правоохранительные органы сообщили о блокировке 18 групп и каналов, связанных с ЧВК. Администраторы этих групп провоцировали молодых людей проводить собрания с целью организации массовых драк. Подростки пытались устроить массовые драки в крупных городах Украины – Киеве, Одессе, Харькове, Львове и др.

Ранее по теме: Роскомнадзор проверит публикации о «ЧВК Редан» в интернете

С середины февраля полиция задерживает несовершеннолетних участников субкультуры «ЧВК Редан» в разных городах России за драки. Средний возраст участников «Редана» составляет 13–17 лет. Название субкультуры отсылает к японской манге Hunter x Hunter, в которой есть упоминание преступной организации «Геней Редан». Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением пауков.

О задержаниях также сообщали в Белоруссии. Полиция задержала 200 человек, которые были связаны с «ЧВК Редан». По информации МВД, 183 задержанных несовершеннолетние. Подростки младше 16 лет получат предупреждение и будут поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение «ЧВК Редан» является псевдосубкультурой «со знаком минус» и на «это нужно реагировать». Роскомнадзор изучает материалы, связанные с деятельностью новой молодежной субкультуры.

Ранее по теме: В Белоруссии сообщили о задержании 200 сторонников «ЧВК Редан»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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