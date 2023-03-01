На Украине зарегистрировали петицию о запрете «ЧВК Редан»
На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с требованием запретить на всей территории страны молодежную группировку «ЧВК Редан».
«Петиция поможет предостеречь проявления пророссийских настроений по всей Украине», – говорится в сообщении к электронной петиции.
Автор петиции указал, что необходимо вести беседы с подросткам в учреждениях об опасности «Редана», а также привлекать к ответственности тех, кто распространил данные о субкультуре и популяризировал ее. По данным на 1 марта петиция набрала более 600 подписей из необходимых 25 000 – по достижении такой отметки предложение рассмотрит президент страны.
28 февраля украинские правоохранительные органы сообщили о блокировке 18 групп и каналов, связанных с ЧВК. Администраторы этих групп провоцировали молодых людей проводить собрания с целью организации массовых драк. Подростки пытались устроить массовые драки в крупных городах Украины – Киеве, Одессе, Харькове, Львове и др.
С середины февраля полиция задерживает несовершеннолетних участников субкультуры «ЧВК Редан» в разных городах России за драки. Средний возраст участников «Редана» составляет 13–17 лет. Название субкультуры отсылает к японской манге Hunter x Hunter, в которой есть упоминание преступной организации «Геней Редан». Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением пауков.
О задержаниях также сообщали в Белоруссии. Полиция задержала 200 человек, которые были связаны с «ЧВК Редан». По информации МВД, 183 задержанных несовершеннолетние. Подростки младше 16 лет получат предупреждение и будут поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.
28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение «ЧВК Редан» является псевдосубкультурой «со знаком минус» и на «это нужно реагировать». Роскомнадзор изучает материалы, связанные с деятельностью новой молодежной субкультуры.