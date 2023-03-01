На Украине зарегистрировали петицию о запрете «ЧВК Редан»

Автор петиции указал, что необходимо вести беседы с подросткам в учреждениях об опасности «Редана», а также привлекать к ответственности тех, кто распространил данные о субкультуре и популяризировал ее. По данным на 1 марта петиция набрала более 600 подписей из необходимых 25 000 – по достижении такой отметки предложение рассмотрит президент страны.