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Росмолодежь направила РКН материалы для блокировки «ЧВК Редан»

Ведомости

Росмолодежь направила в Роскомнадзор для блокировки на территории России материалы, связанные с субкультурой «ЧВК Редан». Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства, пишет «Интерфакс».

«Росмолодежь получила более 100 обращений, собранных Роскомнадзором, о проверке контента на содержание противоправной информации в отношении «ЧВК Редан». <...> По результатам рассмотрения трех из них федеральное агентство включило материалы в Единый реестр доменных имен, распространение которых запрещено на территории России, а также направила их в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки», – говорится в сообщении. В агентстве добавили, что остальные материалы, в связи с общественным резонансом, будут рассмотрены в приоритетном порядке.

«Такие решения (о блокировке. – Прим. «Ведомостей») принимаются исключительно в том случае, если в ходе экспертизы распознана информация, стимулирующая противоправные действия среди детей», – подчеркнули в агентстве.

В Росмолодежи отметили, что ни фотографии участников, ни символика субкультуры не являются основаниями для блокировки, так как движение не имеет никакого запретительного статуса.

28 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что начали изучать материалы, связанные с деятельностью новой субкультуры подростков. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение «ЧВК Редан» является псевдосубкультурой «со знаком минус» и на «это нужно реагировать».

В феврале полиция начала задерживать участников «ЧВК Редан» в разных городах России за массовые драки. Средний возраст участников субкультуры составляет 13–17 лет. Название движения отсылает к японской манге Hunter x Hunter, в которой есть упоминание преступной организации «Геней Редан». Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением пауков.

О распространении движения также сообщали на Украине и в Белоруссии. 1 марта белорусская полиция задержала 200 человек, которые были связаны с «ЧВК Редан». По информации МВД, 183 задержанных – несовершеннолетние. Подростки младше 16 лет получили предупреждение и будут поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Также на сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с требованием запретить на всей территории страны молодежную группировку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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