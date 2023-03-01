Росмолодежь направила РКН материалы для блокировки «ЧВК Редан»

«Росмолодежь получила более 100 обращений, собранных Роскомнадзором, о проверке контента на содержание противоправной информации в отношении «ЧВК Редан». <...> По результатам рассмотрения трех из них федеральное агентство включило материалы в Единый реестр доменных имен, распространение которых запрещено на территории России, а также направила их в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки», – говорится в сообщении. В агентстве добавили, что остальные материалы, в связи с общественным резонансом, будут рассмотрены в приоритетном порядке.