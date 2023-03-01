Росмолодежь направила РКН материалы для блокировки «ЧВК Редан»
Росмолодежь направила в Роскомнадзор для блокировки на территории России материалы, связанные с субкультурой «ЧВК Редан». Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства, пишет «Интерфакс».
«Росмолодежь получила более 100 обращений, собранных Роскомнадзором, о проверке контента на содержание противоправной информации в отношении «ЧВК Редан». <...> По результатам рассмотрения трех из них федеральное агентство включило материалы в Единый реестр доменных имен, распространение которых запрещено на территории России, а также направила их в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки», – говорится в сообщении. В агентстве добавили, что остальные материалы, в связи с общественным резонансом, будут рассмотрены в приоритетном порядке.
«Такие решения (о блокировке. – Прим. «Ведомостей») принимаются исключительно в том случае, если в ходе экспертизы распознана информация, стимулирующая противоправные действия среди детей», – подчеркнули в агентстве.
В Росмолодежи отметили, что ни фотографии участников, ни символика субкультуры не являются основаниями для блокировки, так как движение не имеет никакого запретительного статуса.
28 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что начали изучать материалы, связанные с деятельностью новой субкультуры подростков. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение «ЧВК Редан» является псевдосубкультурой «со знаком минус» и на «это нужно реагировать».
В феврале полиция начала задерживать участников «ЧВК Редан» в разных городах России за массовые драки. Средний возраст участников субкультуры составляет 13–17 лет. Название движения отсылает к японской манге Hunter x Hunter, в которой есть упоминание преступной организации «Геней Редан». Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением пауков.
О распространении движения также сообщали на Украине и в Белоруссии. 1 марта белорусская полиция задержала 200 человек, которые были связаны с «ЧВК Редан». По информации МВД, 183 задержанных – несовершеннолетние. Подростки младше 16 лет получили предупреждение и будут поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Также на сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с требованием запретить на всей территории страны молодежную группировку.