РСТ: турпоток по России может вырасти до 10%
В этом году туристический поток по России может увеличиться до 10% по сравнению с прошлым годом, за рубеж – на 25-30%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, пишет ТАСС.
«Я думаю, что с точки зрения внутреннего турпотока можно точно надеяться, что мы где-то в пределах до 10% имеем потенциал вырасти. С точки зрения выезда у нас потенциал больше – можно рассчитывать на 25-30%», – рассказал Уманский.
Президент РСТ отметил, что динамику турпотока по России в 2023 г. будет определять доступность перевозки и наличие гостиничной инфраструктуры, объем которой, по словам Уманского, ежегодно прирастает. Положительное влияние на объем выездного турпотока будет оказывать постепенное увеличение авиаперевозок, открытие стран, добавил он. По словам Уманского, значительным спросом в РФ на лето среди зарубежных направлений пользуются поездки в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Таиланд, Египет и страны СНГ.
В начале февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в 2022 г. Россию посетили около 200 100 иностранных туристов, что на 30,2% меньше показателей 2021 г., когда было зафиксировано 288 300 поездок.
Наибольшее число туристов было зафиксировано из Германии, однако, как подчеркивал АТОР, по данным самих туроператоров, туристических групп из ФРГ и вообще Европы практически не было. Значительная часть жителей Германии, указавших в качестве цели визита туризм, вероятно посещали РФ с деловыми или личными целями. Всего же общее число «туристических» поездок из ФРГ в 2022 г. составило 25 400, в 2019 г. таких визитов было более полумиллиона.
В феврале «Интерфакс» со ссылкой на статистику Погранслужбы ФСБ России сообщал, что в 2022 г. россияне совершили 23,2 млн поездок за границу. Популярными направлениями для отдыха в 2022 г. стали Турция (3,7 млн поездок), Объединенные Арабские Эмираты (909 700 поездок), Египет (761 500), Армения (295 700), Таиланд (171 400), Узбекистан (131 600), Казахстан (113 300), Мальдивы (94 500), Азербайджан (92 700) и Доминикана (76 100).