РСТ: турпоток по России может вырасти до 10%

Наибольшее число туристов было зафиксировано из Германии, однако, как подчеркивал АТОР, по данным самих туроператоров, туристических групп из ФРГ и вообще Европы практически не было. Значительная часть жителей Германии, указавших в качестве цели визита туризм, вероятно посещали РФ с деловыми или личными целями. Всего же общее число «туристических» поездок из ФРГ в 2022 г. составило 25 400, в 2019 г. таких визитов было более полумиллиона.