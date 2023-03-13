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Общество

Против журналиста Караулова по заявлению Михалкова возбудили новое дело

Ведомости

Журналист Андрей Караулов, который сейчас находится в Дубае и ранее был объявлен в федеральный розыск, стал фигурантом дела о клевете на режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Позже эту информацию в разговоре с РБК подтвердил адвокат Караулова Александр Обозов.

«В отношении Андрея Караулова возбуждено новое уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ – ред), в рамках которого потерпевшим признан Никита Сергеевич Михалков. О возбуждении дела органом дознания было принято решение после проведения проверки по факту публичных обвинений режиссера со стороны журналиста якобы в вырубке лесов на территории Нижегородской области», – сказал собеседник ТАСС. 

Уточняется, что почти по 20 адресам в Москве, которые связаны с Карауловым, были проведены обыски. По информации ТАСС, изначально уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде, но вскоре оно было передано в Москву.

Журналист Андрей Караулов был объявлен в федеральный розыск в ноябре 2022 г. Утром 3 ноября Караулов сообщил, что в его доме проходят обыски в рамках уголовного дела о клевете (ст. 128.1 УК РФ). Обыски проходили в доме журналиста под Наро-Фоминском. По словам журналиста, они проводились по заявлению гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

На следующий день официальный представитель «Ростеха» заявил «Ведомостям», что ряд материалов Караулова нанесли вред репутации Чемезова, а информационная кампания на его информационных ресурсах «имела признаки клеветы». В связи с этим было принято решение обратиться в следственные органы для правовой оценки деятельности Караулова, пояснил он.

Караулов находится за границей на лечении. Ранее он сообщал, что не может вернуться в Россию из-за предписания врачей, скрываться же от следствия он не намерен.

Андрею Караулову 64 года. Раньше он работал ведущим на телеканалах ТНТ, «ТВ Центр», «Пятый канал», НТВ. В частности, вел программы «Русский век» и «Момент истины». Помимо этого, ему принадлежит авторство книги «Вокруг Кремля» и документального фильма «Неизвестный Путин». Сейчас Караулов ведет YouTube-канал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных