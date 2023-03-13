Против журналиста Караулова по заявлению Михалкова возбудили новое дело

Журналист Андрей Караулов, который сейчас находится в Дубае и ранее был объявлен в федеральный розыск, стал фигурантом дела о клевете на режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Позже эту информацию в разговоре с РБК подтвердил адвокат Караулова Александр Обозов.