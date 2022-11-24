Журналиста Андрея Караулова объявили в федеральный розыск

Утром 3 ноября Караулов сообщил, что в его доме проходят обыски в рамках уголовного дела о клевете (ст. 128.1 УК РФ). Обыски проходили в доме журналиста под Наро-Фоминском. В них, по словам Караулова, задействовали двух овчарок и двух кинологов, «свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом». Обыски проводились по заявлению гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, заявил журналист.