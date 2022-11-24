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Журналиста Андрея Караулова объявили в федеральный розыск

Ведомости

МВД объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Караулова. В карточке в базе данных ведомства указано, что он разыскивается «по статье Уголовного кодекса».

Утром 3 ноября Караулов сообщил, что в его доме проходят обыски в рамках уголовного дела о клевете (ст. 128.1 УК РФ). Обыски проходили в доме журналиста под Наро-Фоминском. В них, по словам Караулова, задействовали двух овчарок и двух кинологов, «свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом». Обыски проводились по заявлению гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, заявил журналист.

На следующий день официальный представитель «Ростеха» заявил «Ведомостям», что ряд материалов Караулова нанесли вред репутации Чемезова, а информационная кампания на его информационных ресурсах «имела признаки клеветы». В связи с этим было принято решение обратиться в следственные органы для правовой оценки деятельности Караулова, пояснил он.

Пока журналист находится на лечении за рубежом. Сам Караулов рассказал в комментарии ТАСС, что не намерен скрываться от следствия, сейчас он не может вернуться в Россию из-за предписания врачей.

Андрею Караулову 64 года. Раньше он работал ведущим на телеканалах ТНТ, «ТВ Центр», «Пятый канал», НТВ. В частности, вел программы «Русский век» и «Момент истины». Помимо этого, ему принадлежит авторство книги «Вокруг Кремля» и документального фильма «Неизвестный Путин». Сейчас Караулов ведет YouTube-канал.

До этого Тверской суд Москвы заключил под стражу коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского по обвинению в вымогательстве у Чемезова 11 млн руб. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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