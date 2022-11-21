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Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемых в вымогательстве у главы «Ростеха»

Ведомости

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб на арест бывшего коммерческого директора «Осторожно Media» Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

26 октября Тверской суд Москвы заключил под стражу Суханова и Романовского на два месяца. Им предъявлено в обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»). По этой статье им грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено 24 октября ГСУ ГУ МВД по Москве в отношении неустановленных лиц по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Согласно материалам дела, обвиняемые вымогали 11 млн руб. у главы госкорпорации «Ростех» за нераспространение о нем информации в Telegram-канале «Тушите свет». Чемезов признан потерпевшим по делу.

7 ноября стало известно об еще одном человеке, подозреваемом по делу о вымогательстве у Чемезова, — это журналист Тамерлан Бигаев.

На прошлой неделе адвокат Романовского Дмитрий Малютов и адвокат Бигаева Кристина Цыпкало сообщили о наличии документов, которые подтверждают, что их подзащитные выполняли работу в Telegram-канале «Тушите свет» по заданиям телеведущей Ксении Собчак.

Сама Собчак никак не фигурирует в этом деле. У нее нет процессуального статуса, сообщила ее мать, сенатор от Тывы Людмила Нарусова. После задержания и ареста Суханова журналистка уехала в Литву. Позже она вернулась в Россию.

Ранее по теме: Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым из-за дела о вымогательстве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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