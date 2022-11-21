Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемых в вымогательстве у главы «Ростеха»
Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб на арест бывшего коммерческого директора «Осторожно Media» Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
26 октября Тверской суд Москвы заключил под стражу Суханова и Романовского на два месяца. Им предъявлено в обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»). По этой статье им грозит до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело было возбуждено 24 октября ГСУ ГУ МВД по Москве в отношении неустановленных лиц по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Согласно материалам дела, обвиняемые вымогали 11 млн руб. у главы госкорпорации «Ростех» за нераспространение о нем информации в Telegram-канале «Тушите свет». Чемезов признан потерпевшим по делу.
7 ноября стало известно об еще одном человеке, подозреваемом по делу о вымогательстве у Чемезова, — это журналист Тамерлан Бигаев.
На прошлой неделе адвокат Романовского Дмитрий Малютов и адвокат Бигаева Кристина Цыпкало сообщили о наличии документов, которые подтверждают, что их подзащитные выполняли работу в Telegram-канале «Тушите свет» по заданиям телеведущей Ксении Собчак.
Сама Собчак никак не фигурирует в этом деле. У нее нет процессуального статуса, сообщила ее мать, сенатор от Тывы Людмила Нарусова. После задержания и ареста Суханова журналистка уехала в Литву. Позже она вернулась в Россию.