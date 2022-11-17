Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым из-за дела о вымогательстве

Сама Собчак никак не фигурирует в этом деле. У нее нет процессуального статуса, сообщила ее мать, сенатор от Тывы Людмила Нарусова. Изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. 28 октября ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве. После задержания и ареста Суханова журналистка уехала в Литву. Позже она вернулась в Россию.