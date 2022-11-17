Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым из-за дела о вымогательстве
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову в связи с делом о вымогательстве, по которому проходит ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Свой пост журналистка опубликовала в Telegram-канале.
«Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд», — написала журналистка.
Собчак также принесла извинения Чемезову за то, что действия ее коллег «нанесли ему вред». В заключении она выразила надежду на то, что правоохранительные органы проявят «сочувствие и снисхождение» к фигурантам дела.
ТАСС ранее узнал, что Собчак приехала в офис «Ростеха». По данным агентства, там были назначены ее переговоры с Чемезовым для «улаживания конфликта». Корреспондент агентства позже уточнил, что журналистка покинула «Ростех» спустя 40 минут.
26 октября суд арестовал коммерческого директора «Осторожно Media» Собчак Кирилла Суханова на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупном размере у Чемезова. По данному делу суд также отправил бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского в СИЗО на два месяца. 7 ноября стало известно об еще одном человеке, подозреваемом по делу о вымогательстве у Чемезова, — это журналист Тамерлан Бигаев.
На прошлой неделе адвокат Романовского Дмитрий Малютов и адвокат Бигаева Кристина Цыпкало сообщили о наличии документов, которые подтверждают, что их подзащитные выполняли работу в Telegram-канале «Тушите свет» по заданиям Ксении Собчак.
Сама Собчак никак не фигурирует в этом деле. У нее нет процессуального статуса, сообщила ее мать, сенатор от Тывы Людмила Нарусова. Изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. 28 октября ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве. После задержания и ареста Суханова журналистка уехала в Литву. Позже она вернулась в Россию.
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