«Ростех» обвинил Караулова в занятии «псевдожурналистикой» и нанесении вреда Чемезову

«Ростех» обвинил Караулова в занятии «псевдожурналистикой» и нанесении вреда ЧемезовуГоскорпорация впервые прокомментировала обыски у журналиста
Ряд материалов журналиста Андрея Караулова нанесли вред репутации генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, заявил «Ведомостям» официальный представитель «Ростеха». «А информационная кампания, развернутая на ресурсах Караулова, имела, на наш взгляд, признаки клеветы», — добавил он. В связи с этим было принято решение обратиться в следственные органы для правовой оценки деятельности Караулова, пояснил представитель «Ростеха».
Журналист Караулов в своей деятельности вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой, заявил представитель госкорпорации. По его словам, в своем Talegram-канале Караулов публиковал «слухи и домыслы, оторванные от реальности», не проверяя эту информацию.
«Настоящая журналистика» предполагает проверку фактов с использованием как минимум двух источников, а также обращение в компанию о предоставлении комментариев и разъяснений, сказал представитель «Ростеха». По его словам, количество публикаций на канале Караулова, содержащих непроверенную информацию, «в последнее время кратно увеличилось».
Утром 3 ноября Караулов сообщил, что в его доме проходят обыски в рамках уголовного дела о клевете (статья 128.1 УК РФ). Обыски проходили в доме журналиста под Наро-Фоминском. В них, по словам Караулова, задействовали двух овчарок и двух кинологов, «свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом».
«Все это делается по заявлению Сергея Чемезова, мой статус— свидетель, — написал журналист в своём Telegram-канале. — Оказывается, у свидетелей тоже можно проводить обыск! Самое невероятное: дача была окружена машинами с полицией — штук десять, не меньше, так что вся округа теперь <...> обсуждает, что такое сделал Караулов, с какими террористами он связан».
Пока журналист находится на лечении за рубежом (ему предстоит операция на сердце), но Караулов, по его собственным словам, планирует вернуться в Россию и разобраться в случившемся. В его Telegram-канале размещено более десятка постов с критикой «Ростеха», а также посты про главу корпорации и публикации об их месте в российской политической системе.
64-летний Караулов раньше работал ведущим на каналах ТНТ, «ТВ Центр», «Пятый канал», НТВ — вел, в частности, программы «Русский век» и «Момент истины». Журналист — автор книг «Вокруг Кремля» и документального фильма «Неизвестный Путин». Сейчас Караулов ведет YouTube, Rutube и Telegram-каналы. Журналист назвал обыски в его доме вторым актом «пьесы «Ксения Собчак»».
На прошлой неделе Тверской суд Москвы заключил под стражу ее коммерческого директора — Кирилла Суханова — и экс-главреда Tatler Ариана Романовского по обвинению в вымогательстве у Чемезова 11 млн руб. Им грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые подготовили для Telegram-канала «Тушите свет» статью, которая могла причинить вред правам и законным интересам Чемезова или его близких. Публикация, как утверждает следствие, была удалена после договоренностей об оплате с представителями главы «Ростеха».
Саму Собчак не подозревают по делу о вымогательстве. Она уехала из России, но, по словам ее матери, сенатора Людмилы Нарусовой, скоро вернется.
В подготовке материала принимала участие Яна Суринская