«Ростех» обвинил Караулова в занятии «псевдожурналистикой» и нанесении вреда Чемезову

Пока журналист находится на лечении за рубежом (ему предстоит операция на сердце), но Караулов, по его собственным словам, планирует вернуться в Россию и разобраться в случившемся. В его Telegram-канале размещено более десятка постов с критикой «Ростеха», а также посты про главу корпорации и публикации об их месте в российской политической системе.