МЧС и Минпросвещения обучат школьников навыкам реагирования при ЧС
МЧС и Минпросвещения подписали соглашение о взаимодействии в области детской безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«Документ направлен на регулирование основных правовых аспектов работы с обучающимися, расширение сотрудничества для организации комплексной работы по повышению культуры безопасности жизнедеятельности детей и молодежи», — говорится в сообщении.
Соглашение предполагает совместную работу министерств в сфере подготовки школьников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В пресс-службе Минпросвещения отметили, что ведомства намерены проводить консультации, рабочие встречи, а также образовательные и просветительские мероприятия. В частности, будут обсуждаться инициативы по вопросам оказания кризисной, экстренной психологической помощи.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил, что в 2023 г. в рамках Года педагога и наставника у министерств запланирован ряд совместных мероприятий. В ближайшее время министерства также планируют подписать межведомственный план на год, который предусматривает проекты, направленные на обучение детей действиям в экстремальных ситуациях, а также мероприятия для учителей ОБЖ.
В ноябре 2022 г. Кравцов на заседании в рамках правительственного часа в Госдуме сообщил, что Минпросвещения и МЧС готовят программу тренировок для российских школ по поведению в условиях ЧС. Он также упомянул трагедии, произошедшие в школах Казани и Ижевска, и подчеркнул, что безопасность школ является комплексной задачей.