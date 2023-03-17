МЧС и Минпросвещения обучат школьников навыкам реагирования при ЧС

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил, что в 2023 г. в рамках Года педагога и наставника у министерств запланирован ряд совместных мероприятий. В ближайшее время министерства также планируют подписать межведомственный план на год, который предусматривает проекты, направленные на обучение детей действиям в экстремальных ситуациях, а также мероприятия для учителей ОБЖ.