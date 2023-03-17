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МЧС и Минпросвещения обучат школьников навыкам реагирования при ЧС

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МЧС и Минпросвещения подписали соглашение о взаимодействии в области детской безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. 

«Документ направлен на регулирование основных правовых аспектов работы с обучающимися, расширение сотрудничества для организации комплексной работы по повышению культуры безопасности жизнедеятельности детей и молодежи», — говорится в сообщении.

Соглашение предполагает совместную работу министерств в сфере подготовки школьников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В пресс-службе Минпросвещения отметили, что ведомства намерены проводить консультации, рабочие встречи, а также образовательные и просветительские мероприятия. В частности, будут обсуждаться инициативы по вопросам оказания кризисной, экстренной психологической помощи.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил, что в 2023 г. в рамках Года педагога и наставника у министерств запланирован ряд совместных мероприятий. В ближайшее время министерства также планируют подписать межведомственный план на год, который предусматривает проекты, направленные на обучение детей действиям в экстремальных ситуациях, а также мероприятия для учителей ОБЖ.

В ноябре 2022 г. Кравцов на заседании в рамках правительственного часа в Госдуме сообщил, что Минпросвещения и МЧС готовят программу тренировок для российских школ по поведению в условиях ЧС. Он также упомянул трагедии, произошедшие в школах Казани и Ижевска, и подчеркнул, что безопасность школ является комплексной задачей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных