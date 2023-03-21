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Общество

Суд в Москве продлил арест обвиняемым в вымогательстве у главы «Ростеха»

Ведомости

Тверской суд Москвы продлил срок ареста до 24 июня коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и бывшему журналисту Life.ru Тамерлану Бигаеву, сообщает ТАСС. Их обвиняют по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

«Суд постановил ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Бигаева, Кузьмина, Суханова удовлетворить, продлить срок до 24 июня», — сказала судья.

Адвокаты настаивали на том, что следственные действия по делу завершены, а значит, нет необходимости держать обвиняемых под стражей. Они просили изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества или домашний арест. Защита также отметила сложность ознакомления с материалами дела в СИЗО. Однако суд согласился со следствием и оставил обвиняемых под стражей еще на три месяца. 

Уголовное было возбуждено 24 октября 2022 г. ГСУ ГУ МВД по Москве в отношении неустановленных лиц по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова. 26 октября Суханова и Романовского заключили под стражу на два месяца. Позже в деле появился новый фигурант — журналист Тамерлан Бигаев. В декабре им продлили арест до 24 марта. Их обвиняют по п. «б». ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, обвиняемые вымогали 11 млн руб. у главы госкорпорации «Ростех» за нераспространение о нем информации в Telegram-канале «Тушите свет». Чемезов признан потерпевшим по делу. Фигуранты свою вину не признают и заявляют, что выполняли поручения Ксении Собчак в рамках трудового договора. При этом телеведущая причастность в каналу «Тушите свет» отрицает и в деле никак не фигурирует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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