Суд в Москве продлил арест обвиняемым в вымогательстве у главы «Ростеха»
Тверской суд Москвы продлил срок ареста до 24 июня коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и бывшему журналисту Life.ru Тамерлану Бигаеву, сообщает ТАСС. Их обвиняют по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
«Суд постановил ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Бигаева, Кузьмина, Суханова удовлетворить, продлить срок до 24 июня», — сказала судья.
Адвокаты настаивали на том, что следственные действия по делу завершены, а значит, нет необходимости держать обвиняемых под стражей. Они просили изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества или домашний арест. Защита также отметила сложность ознакомления с материалами дела в СИЗО. Однако суд согласился со следствием и оставил обвиняемых под стражей еще на три месяца.
Уголовное было возбуждено 24 октября 2022 г. ГСУ ГУ МВД по Москве в отношении неустановленных лиц по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова. 26 октября Суханова и Романовского заключили под стражу на два месяца. Позже в деле появился новый фигурант — журналист Тамерлан Бигаев. В декабре им продлили арест до 24 марта. Их обвиняют по п. «б». ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы.
Согласно материалам дела, обвиняемые вымогали 11 млн руб. у главы госкорпорации «Ростех» за нераспространение о нем информации в Telegram-канале «Тушите свет». Чемезов признан потерпевшим по делу. Фигуранты свою вину не признают и заявляют, что выполняли поручения Ксении Собчак в рамках трудового договора. При этом телеведущая причастность в каналу «Тушите свет» отрицает и в деле никак не фигурирует.