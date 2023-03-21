Суд в Москве продлил арест обвиняемым в вымогательстве у главы «Ростеха»

Адвокаты настаивали на том, что следственные действия по делу завершены, а значит, нет необходимости держать обвиняемых под стражей. Они просили изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества или домашний арест. Защита также отметила сложность ознакомления с материалами дела в СИЗО. Однако суд согласился со следствием и оставил обвиняемых под стражей еще на три месяца.