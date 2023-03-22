В Молдавии заблокируют сайты агентства Sputnik
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии решила заблокировать сайты агентства Sputnik из-за распространения «ложной информации», сообщили в пресс-службе ведомства.
Приказ о блокировке отдал директор службы Александр Мустяцэ. В списке оказалось пять порталов информационного агентства. Документ с перечнем сайтов для их ограничения был направлен сетевым провайдерам и службам электронной связи, заключили в ведомстве.
26 февраля 2022 г. СИБ также заблокировал сайт «Sputnik Молдова» на молдавском, русском и румынском языках. Тогда в российском посольстве в Кишиневе осудили такое решение и заявили, что обвинения в адрес агентства являются политизированными и необъективными.
После начала военной операции на Украине ряд стран приняли решение о блокировке вещания российских СМИ на своей территории. 9 марта представитель эстонского департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Хелен Рохтлу рассказала, что Эстония планирует закрыть доступ к российским телеканалам, доступным через интернет.
В тот же день пресс-служба Литовской комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ) сообщила, что интернет-провайдеры должны будут ограничить доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и «Первого канала».