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Общество

В Молдавии заблокируют сайты агентства Sputnik

Ведомости

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии решила заблокировать сайты агентства Sputnik из-за распространения «ложной информации», сообщили в пресс-службе ведомства.

Приказ о блокировке отдал директор службы Александр Мустяцэ. В списке оказалось пять порталов информационного агентства. Документ с перечнем сайтов для их ограничения был направлен сетевым провайдерам и службам электронной связи, заключили в ведомстве.

26 февраля 2022 г. СИБ также заблокировал сайт «Sputnik Молдова» на молдавском, русском и румынском языках. Тогда в российском посольстве в Кишиневе осудили такое решение и заявили, что обвинения в адрес агентства являются политизированными и необъективными.

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После начала военной операции на Украине ряд стран приняли решение о блокировке вещания российских СМИ на своей территории. 9 марта представитель эстонского департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Хелен Рохтлу рассказала, что Эстония планирует закрыть доступ к российским телеканалам, доступным через интернет.

В тот же день пресс-служба Литовской комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ) сообщила, что интернет-провайдеры должны будут ограничить доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и «Первого канала».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных