В Молдавии заблокируют сайты агентства Sputnik

26 февраля 2022 г. СИБ также заблокировал сайт «Sputnik Молдова» на молдавском, русском и румынском языках. Тогда в российском посольстве в Кишиневе осудили такое решение и заявили, что обвинения в адрес агентства являются политизированными и необъективными.