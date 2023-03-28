На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил мощность толчка в 6 баллов. По данным центра, очаг залегал на глубине 40 км. Отмечается, что толчок произошел в 132 км от японского города Хатинохе с населением 239 000 жителей и в 107 км от поселка Уракава, в котором проживают 12 800 человек.