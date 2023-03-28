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На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-востоке Японии. Об этом свидетельствуют данные Национального метеорологического управления Японии.

По данным ведомства, толчок произошел в 18.18 (12.18 мск) в Тихом океане к востоку от побережья японской северо-восточной префектуры Аомори и к югу от Хоккайдо. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил мощность толчка в 6 баллов. По данным центра, очаг залегал на глубине 40 км. Отмечается, что толчок произошел в 132 км от японского города Хатинохе с населением 239 000 жителей и в 107 км от поселка Уракава, в котором проживают 12 800 человек.

Японские СМИ не сообщают о разрушениях и пострадавших.

На прошлой неделе, 21 марта, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане. Толчки ощущались также в Узбекистане, Индии и Пакистане. По последним данным, погибли не менее 12 человек, более 200 получили ранения.

Землетрясение в Афганистане затронуло и российские регионы. В частности, толчки ощущали жители Новосибирска и Уфы. Предположительно, это стало следствием афтершоков. 24 марта землетрясение магнитудой 3,4 также произошло в Сочи. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных