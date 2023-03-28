На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-востоке Японии. Об этом свидетельствуют данные Национального метеорологического управления Японии.
По данным ведомства, толчок произошел в 18.18 (12.18 мск) в Тихом океане к востоку от побережья японской северо-восточной префектуры Аомори и к югу от Хоккайдо. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил мощность толчка в 6 баллов. По данным центра, очаг залегал на глубине 40 км. Отмечается, что толчок произошел в 132 км от японского города Хатинохе с населением 239 000 жителей и в 107 км от поселка Уракава, в котором проживают 12 800 человек.
Японские СМИ не сообщают о разрушениях и пострадавших.
Землетрясение в Афганистане затронуло и российские регионы. В частности, толчки ощущали жители Новосибирска и Уфы. Предположительно, это стало следствием афтершоков. 24 марта землетрясение магнитудой 3,4 также произошло в Сочи. Обошлось без пострадавших и разрушений.