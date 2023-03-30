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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

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Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сказано, что весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. За этот период в Вооруженные силы России будут призваны 147 000 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Ранее 30 марта руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что призванных во время весенней кампании срочников не станут направлять служить на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

В середине марта в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 г. Согласно документу, призывной возраст начнет поэтапно увеличиваться с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет начиная с 2024 г. Так, в следующем году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет.

В декабре 2022 г. с таким предложением выступил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Тогда же он выступил за увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн человек. Согласно указу президента от 25 августа 2022 г., численность российской армии должна составить 2,04 млн человек, военнослужащими из которых являются около 1,15 млн человек, что на 137 000 человек больше по сравнению с предыдущим аналогичным указом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных