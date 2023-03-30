Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

В середине марта в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 г. Согласно документу, призывной возраст начнет поэтапно увеличиваться с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет начиная с 2024 г. Так, в следующем году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет.