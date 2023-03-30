Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В указе сказано, что весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. За этот период в Вооруженные силы России будут призваны 147 000 человек в возрасте от 18 до 27 лет.
Ранее 30 марта руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что призванных во время весенней кампании срочников не станут направлять служить на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области.
В середине марта в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 г. Согласно документу, призывной возраст начнет поэтапно увеличиваться с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет начиная с 2024 г. Так, в следующем году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет.
В декабре 2022 г. с таким предложением выступил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Тогда же он выступил за увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн человек. Согласно указу президента от 25 августа 2022 г., численность российской армии должна составить 2,04 млн человек, военнослужащими из которых являются около 1,15 млн человек, что на 137 000 человек больше по сравнению с предыдущим аналогичным указом.