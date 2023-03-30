Картаполов: призванных весной срочников не направят служить в новые регионы

13 марта в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 г. Согласно проекту, предлагается поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного – с 27 до 30 лет. В декабре 2022 г. с таким предложением выступил Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Тогда же он выступил за увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн человек. Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 25 августа 2022 г., численность российской армии составляет 2,04 млн человек, военнослужащими из которых являются около 1,15 млн человек.