Картаполов: призванных весной срочников не направят служить в новые регионы
Руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что призванных во время весенней кампании срочников не станут направлять служить на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области.
«В новых субъектах РФ <...> призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты», – рассказал Картаполов (цитата по «Интерфаксу»).
Весенний военный призыв, как и каждый год, начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.
После начала частичной мобилизации 21 сентября 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что срочники в зону военной операции направляться не будут. Тогда же Картаполов сообщил «Ведомостям», что призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, – например, в Белгородскую и Курскую области или на Черноморский флот в Севастополе.
По словам председателя комитета по обороне, отправка срочников в зону спецоперации невозможна из-за принятого решения Минобороны: закончившие срочную службу могут поступить на контракт для участия в военной операции, но только если «изъявят такое желание».
13 марта в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 г. Согласно проекту, предлагается поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного – с 27 до 30 лет. В декабре 2022 г. с таким предложением выступил Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Тогда же он выступил за увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн человек. Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 25 августа 2022 г., численность российской армии составляет 2,04 млн человек, военнослужащими из которых являются около 1,15 млн человек.