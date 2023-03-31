В Аргентине начали массово отказывать россиянам в ВНЖ

В качестве причины, по которой миграционная служба Аргентины отказывает в продлении туристического пребывания, власти указывают положение российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, «согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней». При этом в 2022 г. практически все запросы россиян на продление туристического пребывания в стране были удовлетворены, отметил Полин.