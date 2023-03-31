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Общество

В Аргентине начали массово отказывать россиянам в ВНЖ

Ведомости

Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в предоставлении вида на жительство (ВНЖ), а также в продлении туристического пребывания. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в республике Георгий Полин.

«Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам, отказе в оформлении им видов на жительства (и даже отмене ранее уже выданных)», – сказал он.

По словам Полина, были и случаи, когда миграционная служба Аргентины выносила предписания россиянам «покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации». Полин уточнил, что речь идет о «нескольких десятках случаев».

В качестве причины, по которой миграционная служба Аргентины отказывает в продлении туристического пребывания, власти указывают положение российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, «согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней». При этом в 2022 г. практически все запросы россиян на продление туристического пребывания в стране были удовлетворены, отметил Полин.

Он также рекомендовал россиянам, которые не согласны с решением властей Аргентины, подать апелляцию. «Обжалование решения уже само по себе дает возможность находиться в Аргентине на законных основаниях по крайней мере до рассмотрения апелляции», – считают юристы адвокатского бюро, к которому посольство обратилось за информацией. По их словам, рассмотрение апелляции может затянуться на 2-4 года.

В начале января издание The Guardian рассказало о буме родильного туризма в Аргентине среди гражданок России. Родильный туризм — это практика, при которой потенциальные матери планируют родить за границей и сразу дать ребенку гражданство желаемой страны. В феврале Аргентина начала приостанавливать и отменять действие ВНЖ россиян, которые получили его после рождения ребенка и не остались в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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