В Аргентине начали массово отказывать россиянам в ВНЖ
Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в предоставлении вида на жительство (ВНЖ), а также в продлении туристического пребывания. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в республике Георгий Полин.
«Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам, отказе в оформлении им видов на жительства (и даже отмене ранее уже выданных)», – сказал он.
По словам Полина, были и случаи, когда миграционная служба Аргентины выносила предписания россиянам «покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации». Полин уточнил, что речь идет о «нескольких десятках случаев».
В качестве причины, по которой миграционная служба Аргентины отказывает в продлении туристического пребывания, власти указывают положение российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, «согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней». При этом в 2022 г. практически все запросы россиян на продление туристического пребывания в стране были удовлетворены, отметил Полин.
Он также рекомендовал россиянам, которые не согласны с решением властей Аргентины, подать апелляцию. «Обжалование решения уже само по себе дает возможность находиться в Аргентине на законных основаниях по крайней мере до рассмотрения апелляции», – считают юристы адвокатского бюро, к которому посольство обратилось за информацией. По их словам, рассмотрение апелляции может затянуться на 2-4 года.
В начале января издание The Guardian рассказало о буме родильного туризма в Аргентине среди гражданок России. Родильный туризм — это практика, при которой потенциальные матери планируют родить за границей и сразу дать ребенку гражданство желаемой страны. В феврале Аргентина начала приостанавливать и отменять действие ВНЖ россиян, которые получили его после рождения ребенка и не остались в стране.