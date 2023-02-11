Власти Аргентины заявили об отмене ВНЖ россиян, уехавших после рождения ребенка

«Когда мы видим, что у них нет обратного билета, трудно заниматься туризмом в такой ситуации, были заданы вопросы, и они сказали, что на самом деле приезжают, чтобы завести детей», – сказала директор миграционной службы в интервью TN. По ее словам, проблема заключается в том, что такие люди «приезжают, заводят детей, уезжают из Аргентины и никогда не возвращаются».