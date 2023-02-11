Власти Аргентины заявили об отмене ВНЖ россиян, уехавших после рождения ребенка
Аргентина начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство (ВНЖ) россиян, которые получили его после рождения ребенка и не остались в стране, сообщила телеканалу C5N национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно.
«То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок – аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами (Аргентины), чем внутри (страны)», – сказала Кариньяно (цитата по «РИА Новости»).
Глава миграционной службы уточнила, что при рассмотрении в суде вопроса гражданства миграционная служба подаст данные, что вид на жительство был приостановлен, поскольку человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал».
«Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело. Мы отменяем вид на жительство», – сказала она.
Ранее Кариньяно рассказала о шести беременных россиянках, которые не смогли попасть в Аргентину. Находившиеся на 32-й неделе беременности женщины заявили, что приехали в страну с целью туризма.
«Когда мы видим, что у них нет обратного билета, трудно заниматься туризмом в такой ситуации, были заданы вопросы, и они сказали, что на самом деле приезжают, чтобы завести детей», – сказала директор миграционной службы в интервью TN. По ее словам, проблема заключается в том, что такие люди «приезжают, заводят детей, уезжают из Аргентины и никогда не возвращаются».
В начале января издание The Guardian рассказало о буме родильного туризма в Аргентине среди гражданок России. Родильный туризм — это практика, при которой потенциальные матери планируют родить за границей и сразу дать ребенку гражданство желаемой страны.
Заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин подсчитал, что в 2022 г. в страну переехало от 2000 до 2500 россиян, многие из которых, по его словам, были русскими женщинами, которые планируют родить ребенка. «В 2023 г. это число может вырасти до 10 000», — отметил дипломат.
По словам руководителя агентства, оказывающего услуги беременным россиянкам за рубежом, Евы Пекуровой, россиянам не нужна виза для посещения Аргентины, а продлить пребывание и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто. Российские клиенты выбирают Буэнос-Айрес из-за высокого качества медицинского обслуживания, как частного, так и государственного, считает Пекурова. Помимо этого родители ребенка, родившегося в Аргентине, также имеют относительно легкий путь к получению гражданства, которое может быть оформлено менее чем за два года.