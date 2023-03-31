Генпрокуратура России признала нежелательным латвийский «Свободный университет»
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность латвийской иностранной неправительственной организации (НПО) «Свободный университет». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Установлено, что университет, располагающийся на территории Латвии, основан гражданами Российской Федерации, включая тех, кто признан иностранными агентами в России», – говорится в сообщении. Также, по данным проверки Генпрокуратуры, профессорско-преподавательский состав учреждения популяризирует деятельность «организаций, признанных в России экстремистскими».
В прокуратуре подчеркнули, что разработанная и используемая в университете литература «имеет ярко выраженный антироссийский характер», в которой под «предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя». По сообщению пресс-службы, у студентов формируется «стойкая неприязнь к России» во время обучения и «навязывается ультралиберальная модель европейской демократии».
Генпрокуратура направила информацию о решении Министерству юстиции России для включения «Свободного университета» в реестр иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, заключили в представительстве.
«Свободный университет» был создан в 2020 г. бывшими преподавателями Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), — профессором факультета права ВШЭ Еленой Лукьяновой (признана иноагентом), преподавателями Школы философии Виктором и Юлией Горбатовыми, а также Кириллом Мартыновым (признан иноагентом). По замыслу преподавателей, учреждение «свободно от административного давления и цензуры».
27 марта Генпрокуратура также признала деятельность украинской организации «КрымSOS» нежелательной в России. По оценкам прокуратуры, такие цели деятельности организации, как «деоккупация и реинтеграция Крыма, а также обеспечение его возврата в состав Украины», направлены на нарушение территориальной целостности РФ.
Сейчас в реестре Минюста находится 77 организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Последней включенной в этот список оказалась НПО по борьбе и исследованию коррупции по всему миру Transparency International, штаб-квартира которой находится в Берлине.