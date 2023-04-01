В Минцифры исключили связь изменений на «Госуслугах» со слухами о мобилизации
Недавние изменения на портале «Госуслуги» не связаны со слухами о готовящейся мобилизации, но граждане могут отписаться от сообщений госорганов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом со ссылкой на сообщение министра в одном из профильных IT-чатов в Telegram пишет ТАСС.
«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов», – написал Шадаев.
На портале «Госуслуги» ранее перестала быть доступной функция удаления учетной записи пользователя. При попытке удалить учетную запись через мобильное приложение высвечивается: «Функция удаления недоступна». При этом в веб-версии портала такая функция вовсе отсутствует.
Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению. Удаление приложения «Госуслуги» или аккаунта в нем якобы будет считаться уклонением от службы.
В ответ на это глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что он не знает о таких нормах закона. Вручение повесток о призыве на срочную службу через сайт «Госуслуги» невозможно, также сообщил изданию URA.RU председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В Минцифры 31 марта также уточнили, что удалить учетную запись на портале «Госуслуги» возможно только при посещении МФЦ. В ведомстве подчеркнули, что удаление аккаунта не является уклонением от службы в армии. Отключение функции в министерстве объяснили участившимися случаями взлома личных кабинетов на «Госуслугах» и последующим удалением учетной записи злоумышленниками.
В середине марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется.