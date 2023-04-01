В Минцифры исключили связь изменений на «Госуслугах» со слухами о мобилизации

Недавние изменения на портале «Госуслуги» не связаны со слухами о готовящейся мобилизации, но граждане могут отписаться от сообщений госорганов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом со ссылкой на сообщение министра в одном из профильных IT-чатов в Telegram пишет ТАСС.