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В Минцифры исключили связь изменений на «Госуслугах» со слухами о мобилизации

Ведомости

Недавние изменения на портале «Госуслуги» не связаны со слухами о готовящейся мобилизации, но граждане могут отписаться от сообщений госорганов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом со ссылкой на сообщение министра в одном из профильных IT-чатов в Telegram пишет ТАСС.

«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов», – написал Шадаев.

На портале «Госуслуги» ранее перестала быть доступной функция удаления учетной записи пользователя. При попытке удалить учетную запись через мобильное приложение высвечивается: «Функция удаления недоступна». При этом в веб-версии портала такая функция вовсе отсутствует.

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Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению. Удаление приложения «Госуслуги» или аккаунта в нем якобы будет считаться уклонением от службы.

В ответ на это глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что он не знает о таких нормах закона. Вручение повесток о призыве на срочную службу через сайт «Госуслуги» невозможно, также сообщил изданию URA.RU председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В Минцифры 31 марта также уточнили, что удалить учетную запись на портале «Госуслуги» возможно только при посещении МФЦ. В ведомстве подчеркнули, что удаление аккаунта не является уклонением от службы в армии. Отключение функции в министерстве объяснили участившимися случаями взлома личных кабинетов на «Госуслугах» и последующим удалением учетной записи злоумышленниками.

В середине марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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