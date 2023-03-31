Минцифры объяснило пропажу возможности удалить учетную запись на «Госуслугах»
Удалить учетную запись на портале «Госуслуги» возможно только при посещении МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры в Telegram-канале.
«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на "Госуслугах", в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками принято решение отключить эту функцию на портале», – говорится в сообщении.
Минцифры также сообщило, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не является уклонением от службы в армии.
На портале «Госуслуги» ранее перестала быть доступной функция удаления учетной записи пользователя. При попытке удалить учетную запись через мобильное приложение высвечивается: «Функция удаления недоступна». При этом в веб-версии портала такая функция вовсе отсутствует.
Со 2 февраля «Госуслуги» временно приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца (на 10 лет) с электронным носителем информации. В 2022 г. МИД РФ приостановил выдачу загранпаспортов нового поколения почти на месяц — с 26 августа по 20 сентября. В ведомстве пояснили, что временное прекращение приема заявлений связано с техническими работами. В то же время граждане РФ по-прежнему могли получить паспорт на 5 лет.