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Минцифры объяснило пропажу возможности удалить учетную запись на «Госуслугах»

Ведомости

Удалить учетную запись на портале «Госуслуги» возможно только при посещении МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры в Telegram-канале.

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на "Госуслугах", в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками принято решение отключить эту функцию на портале», – говорится в сообщении.

Минцифры также сообщило, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не является уклонением от службы в армии.

На портале «Госуслуги» ранее перестала быть доступной функция удаления учетной записи пользователя. При попытке удалить учетную запись через мобильное приложение высвечивается: «Функция удаления недоступна». При этом в веб-версии портала такая функция вовсе отсутствует.

Со 2 февраля «Госуслуги» временно приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца (на 10 лет) с электронным носителем информации. В 2022 г. МИД РФ приостановил выдачу загранпаспортов нового поколения почти на месяц — с 26 августа по 20 сентября. В ведомстве пояснили, что временное прекращение приема заявлений связано с техническими работами. В то же время граждане РФ по-прежнему могли получить паспорт на 5 лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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