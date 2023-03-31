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Хинштейн напомнил о праве граждан удалить аккаунт на «Госуслугах»

Ведомости

Закон не обязывает гражданина иметь запись на портале «Госуслуги», написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Во-первых, закон не обязывает гражданина иметь запись на "Госуслугах". Во-вторых, человек вправе, как завести запись, так ее и удалить в любой момент», – написал он.

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее сегодня заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению. Удаление приложения «Госуслуги» или аккаунта в нем якобы будет считаться уклонением от службы.

В ответ на это глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что он не знает о таких нормах закона.

На портале «Госуслуги» перестала быть доступной функция удаления учетной записи пользователя. При попытке удалить учетную запись через мобильное приложение высвечивается: «Функция удаления недоступна». При этом в веб-версии портала такая функция вовсе отсутствует.

Ранее по теме: На «Госуслугах» отключили функцию удаления учетной записи

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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