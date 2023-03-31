Хинштейн напомнил о праве граждан удалить аккаунт на «Госуслугах»

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее сегодня заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению. Удаление приложения «Госуслуги» или аккаунта в нем якобы будет считаться уклонением от службы.