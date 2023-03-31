Хинштейн напомнил о праве граждан удалить аккаунт на «Госуслугах»
Закон не обязывает гражданина иметь запись на портале «Госуслуги», написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Во-первых, закон не обязывает гражданина иметь запись на "Госуслугах". Во-вторых, человек вправе, как завести запись, так ее и удалить в любой момент», – написал он.
Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее сегодня заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению. Удаление приложения «Госуслуги» или аккаунта в нем якобы будет считаться уклонением от службы.
В ответ на это глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что он не знает о таких нормах закона.
На портале «Госуслуги» перестала быть доступной функция удаления учетной записи пользователя. При попытке удалить учетную запись через мобильное приложение высвечивается: «Функция удаления недоступна». При этом в веб-версии портала такая функция вовсе отсутствует.