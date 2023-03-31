На «Госуслугах» отключили функцию удаления учетной записи
На портале «Госуслуги» перестала быть доступной функция удаления учетной записи пользователя, убедился корреспондент «Ведомостей».
При попытке удалить учетную запись через мобильное приложение высвечивается: «Функция удаления недоступна». При этом в веб-версии портала такая функция вовсе отсутствует.
«По требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ была скрыта кнопка удаления учетной записи в личном кабинете. На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания», – ответил агентству ТАСС оператор техподдержки сайта «Госуслуги».
Со 2 февраля «Госуслуги» временно приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца (на 10 лет) с электронным носителем информации. В 2022 г. МИД РФ приостановил выдачу загранпаспортов нового поколения почти на месяц — с 26 августа по 20 сентября. В ведомстве пояснили, что временное прекращение приема заявлений связано с техническими работами. В то же время граждане РФ по-прежнему могли получить паспорт на 5 лет.