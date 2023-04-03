Обвиняемые в подделке документов в деле об убийстве Дугиной частично признали вину

По версии следствия, в период 2017-2022 гг. Кузнецов и Сучков в составе организованной группы с неустановленными личностями осуществляли деятельность по изготовлению и сбыту поддельных документов. В их отношении было возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.