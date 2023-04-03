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Обвиняемые в подделке документов в деле об убийстве Дугиной частично признали вину

Ведомости

Обвиняемые по делу, связанному с убийством журналистки Дарьи Дугиной, Андрей Кузнецов и Александр Сучков частично признали вину по факту изготовления поддельного документа о регистрации автомобиля, который фигурирует в расследовании убийства. Об этом сообщил представитель Пролетарского суда Тулы.

«Оба обвиняемых участвуют в заседании и частично признали свою вину», – сказал представитель суда (цит. по «Интерфаксу»).

По версии следствия, в период 2017-2022 гг. Кузнецов и Сучков в составе организованной группы с неустановленными личностями осуществляли деятельность по изготовлению и сбыту поддельных документов. В их отношении было возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. 

Дарья Дугина, дочь философа и публициста Александра Дугина, погибла 20 августа 2022 г., когда возвращалась на машине отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся.

22 августа ФСБ России объявила о раскрытии убийства и обвинила украинские спецслужбы в причастности к нему. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. После совершения убийства она покинула Россию, выехав через Псковскую область в Эстонию. Позднее ФСБ назвала еще одного причастного к убийству Дугиной — гражданина Украины Богдана Цыганенко. 2 ноября суд в Москве заочно арестовал Наталью Вовк. 

По версии следствия, Сучков и Кузнецов в августе 2022 г. в городе Арамиль Свердловской области изготовили электронный шаблон свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль Mini Cooper, на котором и передвигалась Вовк. Уточняется, что этот документ впоследствии был использован с целью облегчения убийства Дугиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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