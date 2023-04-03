В ООН выразили обеспокоенность в связи с терактом в Санкт-Петербурге

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что дело об убийстве военкора Владлена Татарского и взрыве в кафе Санкт-Петербурга было переквалифицировано в теракт. По версии следствия, планирование и организация преступления осуществлялись с территории Украины. При этом задержанная Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве Татарского, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), уточнили в СК. В ведомстве добавили, что расследование произошедшего продолжается. Сейчас идет работа по установлению всех лиц, которые могут быть причастны к преступлению.