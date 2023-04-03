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В ООН выразили обеспокоенность в связи с терактом в Санкт-Петербурге

Ведомости

В ООН обеспокоены терактом в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. По его словам, ООН ждет больше информации по поводу случившегося.

«Мы с обеспокоенностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер. По нашему пониманию, расследование продолжается. Мы будем ждать больше [информации]», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что дело об убийстве военкора Владлена Татарского и взрыве в кафе Санкт-Петербурга было переквалифицировано в теракт. По версии следствия, планирование и организация преступления осуществлялись с территории Украины. При этом задержанная Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве Татарского, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), уточнили в СК. В ведомстве добавили, что расследование произошедшего продолжается. Сейчас идет работа по установлению всех лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате военкор погиб. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России сообщил, что число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге уже увеличилось до 33. Изначально по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Дарья Трепова призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая впоследствии взорвалась, и отметила, что готова позже рассказать о том, кто ее передал. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал убийство Татарского терактом. Аналогичную оценку произошедшему дали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин вчера был «незамедлительно проинформирован» о случившемся. На вопрос, можно ли сказать, что Россия столкнулась с новой волной терроризма, представитель Кремля ответил, что страна «столкнулась с киевским режимом», который «поддерживает террористические действия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных