Минпросвещения разработало школьный учебник по украинскому языку

Замминистра уточнил, что разработка учебника для младших классов уже завершена. Сейчас идет создание пособия для средней школы. По его словам, учебник «отразит всю красоту, всю чистоту традиционного украинского языка», который изучался в СССР «в лучших педагогических традициях». Он уточнил, что основным языком в школах регионов, включенных в состав РФ осенью 2022 г., является русский язык.