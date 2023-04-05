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Минпросвещения разработало школьный учебник по украинскому языку

Ведомости

Минпросвещения создало учебник по украинскому языку для учеников начальной школы. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, передает ТАСС.

«Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, — мы для этого создадим все условия», — подчеркнул он.

Бугаев напомнил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях школьники смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива. Решение о формате будет приниматься в каждом конкретном регионе. 

Замминистра уточнил, что разработка учебника для младших классов уже завершена. Сейчас идет создание пособия для средней школы. По его словам, учебник «отразит всю красоту, всю чистоту традиционного украинского языка», который изучался в СССР «в лучших педагогических традициях». Он уточнил, что основным языком в школах регионов, включенных в состав РФ осенью 2022 г., является русский язык.

30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В то же время глава государства выступил против отмены украинской культуры. По его словам, запретить в России украинский язык и культуру было бы неправомерно.

Ранее российские власти неоднократно говорили, что в новых регионах обучение в школах будет вестись преимущественно на русском языке. При этом регион вправе самостоятельно определять изучение других языков. Как отмечал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, украинский язык может войти в программу как отдельный предмет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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