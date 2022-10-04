Изучение украинского языка не будет запрещено в новых регионах России

Накануне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отмечал, что обучение в школах Запорожской области будет вестись только на русском языке. Он добавил, что в украинский язык может войти в школьную программу как отдельный предмет. Ранее Клишас также говорил, что статус официального языка украинский в области не получит, поскольку «право устанавливать государственный язык есть только у республик в составе РФ».