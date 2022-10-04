Изучение украинского языка не будет запрещено в новых регионах России
Возможность изучения украинского языка в новых регионах, присоединенных к России, останется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
«В договорах написано, что государственный язык — русский. Не будет запрещаться изучение», — сказал Иванов, отметив, что это касается и украинского языка (цитата по ТАСС). Дипломат добавил, что регионы будут определять самостоятельно изучение тех или иных языков.
Накануне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отмечал, что обучение в школах Запорожской области будет вестись только на русском языке. Он добавил, что в украинский язык может войти в школьную программу как отдельный предмет. Ранее Клишас также говорил, что статус официального языка украинский в области не получит, поскольку «право устанавливать государственный язык есть только у республик в составе РФ».
30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».
2 октября Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России четырех субъектов. На следующий день Госдума единогласно приняла четыре федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Кроме того, парламентарии ратифицировали соответствующие договоры.
Ранее сегодня комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Также 4 октября состоится заседание Совфеда, на котором рассмотрят эти законы, а также ратифицируют договоры об образовании в стране новых субъектов.
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