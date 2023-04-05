Володин: Госдума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

«Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого», – добавил председатель Госдумы.