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Володин: Госдума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

Ведомости

Закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних Государственная дума может принять на следующей неделе, 11 апреля. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает пресс-служба Госдумы в Telegram-канале.

«Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но всей линейки аналогичных устройств. Запрет рекламы, размещения на полках магазинов», – заявил Володин.

По его словам, после принятия данной нормы будет инициировано внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы.

«Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого», – добавил председатель Госдумы.

Ранее по теме: В Госдуме сообщили о планах полностью запретить вейпы в России

Накануне, 4 апреля, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в комментарии «РИА Новости» сообщил, что депутаты Госдумы намерены подготовить поправки в законодательство, которые полностью запретят вейпы в России. Содержащие запрет поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов, добавил депутат.

18 января Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. В тот же день Госдума во втором и сразу в третьем чтениях приняла закон об увеличении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина.

В конце марта председатель Госдумы обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность запрета вейпов. Правительство сформирует позицию по этому вопросу, сказал тогда премьер.

В июле 2022 г. Госдума приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах, а также запрещающий продажу такой продукции несовершеннолетним. Помимо этого, по принципу ограничений на табачные изделия, был введен запрет на рекламу таких продуктов.

Ранее по теме: Мишустин пообещал рассмотреть возможность запрета вейпов в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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