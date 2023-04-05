Володин: Госдума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля
Закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних Государственная дума может принять на следующей неделе, 11 апреля. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает пресс-служба Госдумы в Telegram-канале.
«Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но всей линейки аналогичных устройств. Запрет рекламы, размещения на полках магазинов», – заявил Володин.
По его словам, после принятия данной нормы будет инициировано внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы.
«Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого», – добавил председатель Госдумы.
Накануне, 4 апреля, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в комментарии «РИА Новости» сообщил, что депутаты Госдумы намерены подготовить поправки в законодательство, которые полностью запретят вейпы в России. Содержащие запрет поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов, добавил депутат.
18 января Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. В тот же день Госдума во втором и сразу в третьем чтениях приняла закон об увеличении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина.
В конце марта председатель Госдумы обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность запрета вейпов. Правительство сформирует позицию по этому вопросу, сказал тогда премьер.
В июле 2022 г. Госдума приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах, а также запрещающий продажу такой продукции несовершеннолетним. Помимо этого, по принципу ограничений на табачные изделия, был введен запрет на рекламу таких продуктов.