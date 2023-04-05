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СК проверит высмеявших теракт в Петербурге комиков Долгополова и Оганисяна

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Комиков Гарика Оганисяна и Александра Долгополова, высмеявших теракт в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, проверит Следственный комитет (СК) России. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика Оганисяна», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее депутат Госдумы от «Справедливой России» Яна Лантратова обратилась к Бастрыкину с просьбой проверить выступление Долгополова и Оганесяна. По ее мнению, действия комиков являются «надругательством над памятью погибшего военкора» и такой юмор, в частности, дискредитирует спецоперацию.

5 апреля в интернете появилось видео с выступления комиков в Берлине. В нем они спародировали вручение Татарскому статуэтки, в которой находилась взрывчатка.

Взрыв в «Патриоте» произошел 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), в результате взрыва он погиб. Еще 42 человека были госпитализированы или обратились на медицинской помощью. На следующий день, 3 апреля, подозреваемую в убийстве Дарью Трепову задержали. Она призналась, что принесла в заведение бюст военкора, который впоследствии взорвался.

4 апреля Трепову арестовали до 2 июня. Ей инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Ей грозит до 20 лет по первой статье, а по второй – до 15 лет лишения свободы.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) произошедшее назвали терактом. По версии комитета, в случившемся виновны спецслужбы Украины и агенты из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был проинформирован о случившемся, а 3 апреля президент наградил Татарского орденом Мужества посмертно.

Ранее по теме: Обвиняемая в теракте в петербургском кафе арестована на два месяца

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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