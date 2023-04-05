СК проверит высмеявших теракт в Петербурге комиков Долгополова и Оганисяна

Взрыв в «Патриоте» произошел 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), в результате взрыва он погиб. Еще 42 человека были госпитализированы или обратились на медицинской помощью. На следующий день, 3 апреля, подозреваемую в убийстве Дарью Трепову задержали. Она призналась, что принесла в заведение бюст военкора, который впоследствии взорвался.