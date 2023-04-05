СК проверит высмеявших теракт в Петербурге комиков Долгополова и Оганисяна
Комиков Гарика Оганисяна и Александра Долгополова, высмеявших теракт в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, проверит Следственный комитет (СК) России. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика Оганисяна», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Ранее депутат Госдумы от «Справедливой России» Яна Лантратова обратилась к Бастрыкину с просьбой проверить выступление Долгополова и Оганесяна. По ее мнению, действия комиков являются «надругательством над памятью погибшего военкора» и такой юмор, в частности, дискредитирует спецоперацию.
5 апреля в интернете появилось видео с выступления комиков в Берлине. В нем они спародировали вручение Татарскому статуэтки, в которой находилась взрывчатка.
Взрыв в «Патриоте» произошел 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), в результате взрыва он погиб. Еще 42 человека были госпитализированы или обратились на медицинской помощью. На следующий день, 3 апреля, подозреваемую в убийстве Дарью Трепову задержали. Она призналась, что принесла в заведение бюст военкора, который впоследствии взорвался.
4 апреля Трепову арестовали до 2 июня. Ей инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Ей грозит до 20 лет по первой статье, а по второй – до 15 лет лишения свободы.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) произошедшее назвали терактом. По версии комитета, в случившемся виновны спецслужбы Украины и агенты из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был проинформирован о случившемся, а 3 апреля президент наградил Татарского орденом Мужества посмертно.