«РИА Новости»: один из напавших на полицейских в Ингушетии сдался
Один из напавших на полицейских 5 апреля в в Малгобекском районе Ингушетии сдался. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Амир Боков 2001 года рождения сдался сотрудникам полиции. Поиски еще трех человек продолжаются», – сказано в сообщении.
Вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт была обнаружена группа боевиков, которая при попытке задержания открыла огонь из автоматов. В результате три сотрудника полиции погибли. Среди них был старший участковый по Малгобекскому району Башир Хаутиев, а также начальник пункта полиции Максим Алехин и помощник дежурного Максим Родионов из Тульской области. По информации «РИА Новостей», еще 8 человек получили ранения разной степени тяжести.
Боевикам тогда удалось скрыться. После этого МВД объявили вознаграждение в 3 млн руб. за информацию о разыскиваемых.
Режим КТО был введен на территории Малгобекского района Ингушетии вечером 3 апреля. До этого в ФСБ сообщали, что в республике объявлены в розыск пятеро жителей региона. Уточнялось, что их подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности. Позже стало известно, что один из разыскиваемых преступников был обнаружен мертвым, при нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.