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«РИА Новости»: один из напавших на полицейских в Ингушетии сдался

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Один из напавших на полицейских 5 апреля в в Малгобекском районе Ингушетии сдался. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Амир Боков 2001 года рождения сдался сотрудникам полиции. Поиски еще трех человек продолжаются», – сказано в сообщении.

Вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт была обнаружена группа боевиков, которая при попытке задержания открыла огонь из автоматов. В результате три сотрудника полиции погибли. Среди них был старший участковый по Малгобекскому району Башир Хаутиев, а также начальник пункта полиции Максим Алехин и помощник дежурного Максим Родионов из Тульской области. По информации «РИА Новостей», еще 8 человек получили ранения разной степени тяжести.

Боевикам тогда удалось скрыться. После этого МВД объявили вознаграждение в 3 млн руб. за информацию о разыскиваемых.

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Режим КТО был введен на территории Малгобекского района Ингушетии вечером 3 апреля. До этого в ФСБ сообщали, что в республике объявлены в розыск пятеро жителей региона. Уточнялось, что их подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности. Позже стало известно, что один из разыскиваемых преступников был обнаружен мертвым, при нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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