ТАСС: после разрушения Каховской ГЭС пострадали 23 человека
В результате наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, в Херсонской области пострадали 23 человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
«По последним данным, пострадали 23 человека, у них переохлаждение и травмы, 21 человек госпитализирован», – сказано в сообщении.
По информации экстренных служб, подтопленными оказались свыше 14 000 домов в 15 населенных пунктах. Всего было эвакуировано 4280 человек.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. Он отметил, что уровень воды уже начал спадать в районе Новой Каховки. При этом в населенных пунктах ниже по течению, в том числе у Алешек и Голой Пристани, уровень воды достигнет максимума 7 июня, после чего также начнет спадать.
После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.