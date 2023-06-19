В Госдуму внесут законопроект о возвращении летнего времени

Законопроект о возврате перехода на летнее время был направлен на рассмотрение в правительство в феврале 2023 г. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что отмена перехода с летнего на зимнее время и обратно привела к «существенному сокращению (от 16 до 58% в зависимости от региона) эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18:00 до 23:00». В частности, из-за перехода на зимнее время нарушился режим дня, сократился световой день и, как следствие, это привело к тому, что людям сейчас не хватает времени, чтобы заниматься привычными делами.