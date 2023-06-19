В Госдуму внесут законопроект о возвращении летнего времени
Законопроект о возвращении перехода на летнее время внесут в Госдуму в день летнего солнцестояния – 21 июня. Об этом сообщил депутат от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.
«Законопроект о возврате переходов на "летнее время" будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня», – написал он.
Также к этому посту Матвеев прикрепил опрос, в котором предложил пользователям проголосовать в поддержку или против возвращения перевода часов с зимнего на летнее время. К 12:05 мск в опросе приняли участие 2335 человек, 60% высказываются против этой инициативы.
Законопроект о возврате перехода на летнее время был направлен на рассмотрение в правительство в феврале 2023 г. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что отмена перехода с летнего на зимнее время и обратно привела к «существенному сокращению (от 16 до 58% в зависимости от региона) эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18:00 до 23:00». В частности, из-за перехода на зимнее время нарушился режим дня, сократился световой день и, как следствие, это привело к тому, что людям сейчас не хватает времени, чтобы заниматься привычными делами.
Россия с 2014 г. перешла на постоянное зимнее время, тогда президент России Владимир Путин подписал закон «Об исчислении времени», который вступил в силу 26 октября 2014 г. Согласно документу, московское время стало соответствовать UTC +3 ч, число часовых зон увеличилось с 9 до 11. До 2011 г. в России ежегодно меняли время два раза – осенью и весной, в период с 2011 по 2014 г. Россия жила по летнему времени.