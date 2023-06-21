Минобрнауки утвердило Михаила Гордина ректором МГТУ им. Баумана
Михаил Гордин утвержден ректором Московского государственного университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РФ.
Гордин возглавлял вуз с октября 2021 г., когда был назначен исполняющим обязанности ректора. До этого ректором МГТУ был Анатолий Александров, которого в 2021 г. избрали президентом университета.
Гордин — выпускник МГТУ. Он окончил университет в 1993 г. В начале карьеры работал научным сотрудником в Институте системного анализа РАН. Затем перешел на работу в ТНК-ВР в качестве директора департамента переработки попутного газа. Затем стал управляющим директором и членом правления «Сибура». Последним местом работы был ЦИАМ им. П. И. Баранова, в котором он занимал должность генерального директора.