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Минобрнауки утвердило Михаила Гордина ректором МГТУ им. Баумана

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Михаил Гордин утвержден ректором Московского государственного университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РФ.

Гордин возглавлял вуз с октября 2021 г., когда был назначен исполняющим обязанности ректора. До этого ректором МГТУ был Анатолий Александров, которого в 2021 г. избрали президентом университета.

Гордин — выпускник МГТУ. Он окончил университет в 1993 г. В начале карьеры работал научным сотрудником в Институте системного анализа РАН. Затем перешел на работу в ТНК-ВР в качестве директора департамента переработки попутного газа. Затем стал управляющим директором и членом правления «Сибура». Последним местом работы был ЦИАМ им. П. И. Баранова, в котором он занимал должность генерального директора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных