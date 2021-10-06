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Минобрнауки сменило ректора МГТУ им. Баумана

Ведомости

Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана назначен Михаил Гордин, говорится в сообщении Минобрнауки. 

Он вступает в должность 7 октября. 

Гордин — выпускник МГТУ, в начале карьеры работал научным сотрудником в Институте системного анализа РАН. Затем перешел на работу в ТНК-ВР в качестве директора департамента переработки попутного газа. Затем стал управляющим директором и членом правления «Сибура». Последним местом работы был ЦИАМ им. П. И. Баранова, в котором он занимал должность генерального директора. 

Пока еще действующий ректор МГТУ Анатолий Александров является членом Генсовета «Единой России». Он возглавлял Бауманку с июля 2010 г., о его отставке и дальнейшем месте работы в Минобрнауки не сообщили. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных