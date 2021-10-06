Минобрнауки сменило ректора МГТУ им. Баумана

Гордин — выпускник МГТУ, в начале карьеры работал научным сотрудником в Институте системного анализа РАН. Затем перешел на работу в ТНК-ВР в качестве директора департамента переработки попутного газа. Затем стал управляющим директором и членом правления «Сибура». Последним местом работы был ЦИАМ им. П. И. Баранова, в котором он занимал должность генерального директора.