Минобрнауки сменило ректора МГТУ им. Баумана
Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана назначен Михаил Гордин, говорится в сообщении Минобрнауки.
Он вступает в должность 7 октября.
Гордин — выпускник МГТУ, в начале карьеры работал научным сотрудником в Институте системного анализа РАН. Затем перешел на работу в ТНК-ВР в качестве директора департамента переработки попутного газа. Затем стал управляющим директором и членом правления «Сибура». Последним местом работы был ЦИАМ им. П. И. Баранова, в котором он занимал должность генерального директора.
Пока еще действующий ректор МГТУ Анатолий Александров является членом Генсовета «Единой России». Он возглавлял Бауманку с июля 2010 г., о его отставке и дальнейшем месте работы в Минобрнауки не сообщили.