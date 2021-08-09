Преподавателей вузов и школ хотят обязать общаться в российских сервисах
Правительство планирует обязать всех госслужащих и бюджетников использовать при общении российские мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий».
«К декабрю 2021 г. Минцифры подготовит нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов видео-конференц-связи», — говорится в сообщении. Такой план Минцифры направило в правительство. По данным газеты, к февралю 2022 г. Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации, согласно которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов.
Эти инициативы 20 июля одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Впервые идея перевести вузы и госорганы на отечественный софт возникла в конце 2020 г., когда Microsoft отказалась поставлять офисные пакеты в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Позже, в апреле 2021 г., разработчик сервиса Zoom – Zoom Video Communications – запретила дистрибуторам продавать доступ к нему госучреждениям и госкомпаниям в России и странах СНГ, напомнило издание.