Преподавателей вузов и школ хотят обязать общаться в российских сервисах

Эти инициативы 20 июля одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Впервые идея перевести вузы и госорганы на отечественный софт возникла в конце 2020 г., когда Microsoft отказалась поставлять офисные пакеты в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Позже, в апреле 2021 г., разработчик сервиса Zoom – Zoom Video Communications – запретила дистрибуторам продавать доступ к нему госучреждениям и госкомпаниям в России и странах СНГ, напомнило издание.