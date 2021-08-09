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Преподавателей вузов и школ хотят обязать общаться в российских сервисах

Ведомости

Правительство планирует обязать всех госслужащих и бюджетников использовать при общении российские мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий».

«К декабрю 2021 г. Минцифры подготовит нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов видео-конференц-связи», — говорится в сообщении. Такой план Минцифры направило в правительство. По данным газеты, к февралю 2022 г. Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации, согласно которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов. 

Эти инициативы 20 июля одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Впервые идея перевести вузы и госорганы на отечественный софт возникла в конце 2020 г., когда Microsoft отказалась поставлять офисные пакеты в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Позже, в апреле 2021 г., разработчик сервиса Zoom – Zoom Video Communications – запретила дистрибуторам продавать доступ к нему госучреждениям и госкомпаниям в России и странах СНГ, напомнило издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных