Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Собянин занимает пост мэра с октября 2010 г., когда предыдущий мэр Юрий Лужков ушел в отставку из-за утраты доверия президента. С тех пор Собянин дважды переизбирался. В 2013 г. и в 2018 г. он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. В 2018 г. Собянин победил на выборах, набрав 70% голосов. В этом году Собянин также примет участие в выборах, однако в этот раз он будет впервые выдвигаться от партии «Единая Россия».