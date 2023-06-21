Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ опубликован на сайте интернет-портала правовой информации.
В документе сказано, что Собянин удостоен награды «за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы».
8 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин высоко оценивает работу Собянина на посту мэра Москвы. По его словам, поддержка президента на осенних выборах очевидна.
21 июня Собянину исполнилось 65 лет. По словам Пескова, Путин «как минимум по телефону поздравит» мэра Москвы по случаю его юбилея. Песков также обратил внимание на финансовый, туристический и промышленный потенциал развития города, назвав Москву «одним из лучших городов мира».
В феврале на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин обратил внимание на лидирующее место Москвы в рейтинге качества жизни среди российских регионов. «Сергей Семенович, Москва по всем объективным показателям занимает первое место. Нескромно. А может быть, так и нужно для столицы», – с улыбкой сказал глава государства.
Собянин занимает пост мэра с октября 2010 г., когда предыдущий мэр Юрий Лужков ушел в отставку из-за утраты доверия президента. С тех пор Собянин дважды переизбирался. В 2013 г. и в 2018 г. он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. В 2018 г. Собянин победил на выборах, набрав 70% голосов. В этом году Собянин также примет участие в выборах, однако в этот раз он будет впервые выдвигаться от партии «Единая Россия».