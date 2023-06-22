Бывший начальник антикоррупционного отдела МВД Сугробов вышел по УДО

Дело против Сугробова было возбуждено 14 февраля 2014 г. Экс-начальник ГУЭБиПК, его заместитель генерал-майор Борис Колесников (покончил с собой во время допроса в здании Главного следственного управления СК РФ летом 2014 г.) и другие сотрудники, по версии следствия, провоцировали на дачу взятки и превышение полномочий начальника управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. Подчиненным Сугробова также вменялась ст. 304 УК (провокация взятки). Всего по уголовному делу было осуждено более 20 человек.