Газета
Общество

Бывший начальник антикоррупционного отдела МВД Сугробов вышел по УДО

Ведомости

Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов вышел из колонии, пишет ТАСС. 6 июня Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

Сугробов был осужден в 2017 г. по уголовному делу о создании организованного преступного сообщества (ОПС) из подчиненных. Право на УДО у бывшего генерала возникло 7 мая, когда он отбыл две трети от назначенных 12 лет в исправительной колонии строгого режима.

Экс-начальник антикоррупционного отдела МВД Денис Сугробов выйдет по УДО

Суд удовлетворил ходатайство об освобождении бывшего генерала

При этом изначально Сугробов должен был отбывать в колонии 22 года – соответствующий приговор ему вынес Мосгорсуд в апреле 2017 г. Однако Верховный суд РФ в декабре того же года смягчил ему приговор до 12 лет лишения свободы.

Дело против Сугробова было возбуждено 14 февраля 2014 г. Экс-начальник ГУЭБиПК, его заместитель генерал-майор Борис Колесников (покончил с собой во время допроса в здании Главного следственного управления СК РФ летом 2014 г.) и другие сотрудники, по версии следствия, провоцировали на дачу взятки и превышение полномочий начальника управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. Подчиненным Сугробова также вменялась ст. 304 УК (провокация взятки). Всего по уголовному делу было осуждено более 20 человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных