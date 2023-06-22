Бывший начальник антикоррупционного отдела МВД Сугробов вышел по УДО
Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов вышел из колонии, пишет ТАСС. 6 июня Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).
Сугробов был осужден в 2017 г. по уголовному делу о создании организованного преступного сообщества (ОПС) из подчиненных. Право на УДО у бывшего генерала возникло 7 мая, когда он отбыл две трети от назначенных 12 лет в исправительной колонии строгого режима.
При этом изначально Сугробов должен был отбывать в колонии 22 года – соответствующий приговор ему вынес Мосгорсуд в апреле 2017 г. Однако Верховный суд РФ в декабре того же года смягчил ему приговор до 12 лет лишения свободы.
Дело против Сугробова было возбуждено 14 февраля 2014 г. Экс-начальник ГУЭБиПК, его заместитель генерал-майор Борис Колесников (покончил с собой во время допроса в здании Главного следственного управления СК РФ летом 2014 г.) и другие сотрудники, по версии следствия, провоцировали на дачу взятки и превышение полномочий начальника управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. Подчиненным Сугробова также вменялась ст. 304 УК (провокация взятки). Всего по уголовному делу было осуждено более 20 человек.