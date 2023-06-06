Экс-начальник антикоррупционного отдела МВД Денис Сугробов выйдет по УДО

Сугробов был осужден в 2017 г. по резонансному уголовному делу о создании организованного преступного сообщества (ОПС) из подчиненных. Право на УДО у бывшего генерала возникло 7 мая, когда он отбыл две трети от назначенного 12 летнего срока в исправительной колонии строгого режима № 3 (так называемая «красная зона» для бывших сотрудников правоохранительных органов) в Рязанской области. Соответствующая информация размещена в картотеке суда. Изначально Сугробов должен был отбывать в колонии 22 года – соответствующий приговор ему вынес Мосгорсуд 27 апреля 2017 г. Экс-глава ГУЭБиПК был признан виновным в организации преступного сообщества (ст. 210 Уголовного кодекса) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), а также лишен звания генерал-лейтенанта полиции и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет. Но Верховный суд РФ 19 декабря 2017 г. смягчил ему приговор до 12 лет лишения свободы.