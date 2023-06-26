«Шамана» Габышева перевели на более мягкий тип лечения

В марте 2019 г. Габышев пошел пешком из Якутии в Москву, чтобы «изгнать» президента РФ Владимира Путина и «восстановить народовластие». За полгода он прошел около 3000 км из 8000 км. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года. 19 сентября Габышева задержали сотрудники правоохранительных органов на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. В отношении него возбудили дело о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК). Позже мужчина объявил о возобновлении похода, но почти сразу его снова задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции.