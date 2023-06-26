«Шамана» Габышева перевели на более мягкий тип лечения
Уссурийский районный суд постановил перевести называющего себя шаманом Александра Габышева на более мягкий тип лечения в психиатрический стационар общего типа. Об этом сообщил его адвокат Алексей Прянишников в своем Telegram-канале.
«По установленному порядку это будет Якутский психоневрологический диспансер», – написал он.
Адвокат напомнил, что именно в этом медучреждении Габышева признали невменяемым и начали лечение. Он также отметил, что Габышев меньше чем за два года прошел два стационара – с интенсивным наблюдением и спецтипа, обычно же пациенты проводят в каждом таком учреждении по два-три года.
В марте 2019 г. Габышев пошел пешком из Якутии в Москву, чтобы «изгнать» президента РФ Владимира Путина и «восстановить народовластие». За полгода он прошел около 3000 км из 8000 км. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года. 19 сентября Габышева задержали сотрудники правоохранительных органов на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. В отношении него возбудили дело о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК). Позже мужчина объявил о возобновлении похода, но почти сразу его снова задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции.
12 мая 2020 г. Габышева принудительно доставили в Якутский психоневрологический диспансер. 29 мая он подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации. После этого комиссия признала его опасным для себя и окружающих, а в июле 2021 г. Якутский городской суд назначил принудительное лечение в медицинской организации спецтипа. Такое решение было принято в рамках уголовного дела о применении силы к сотруднику Росгвардии (ст. 318 УК РФ). Дело возбудили в феврале 2021 г. По версии следствия, в январе «шаман» ранил силовика во время принудительной госпитализации в психдиспансер. В феврале Габышева перевели специализированный стационар без интенсивного наблюдения.