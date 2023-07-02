Минтранс сообщил об устранении пробки на Крымском мосту
На Крымском мосту со стороны полуострова устранили очередь из автомобилей. Об этом сообщил глава минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
«Маршрут через Крымский мост, Республика Крым — Краснодарский край, по состоянию на 06:00 пробки нет», — написал чиновник. При этом у въезда на Крымский мост со стороны Краснодарского края очередь из машин сократилась до 3 км с 5 км, время ожидания — до 1,5 часов.
По данным Лукашенко на 8.00 мск, пробка со стороны Краснодарского края увеличилась до 6,5 км.
Пробка на Крымском мосту образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях. Поток увеличился в связи с началом отпускного сезона, сообщали в минтрансе. Управление ведомственной охраны минтранса увеличило количество сотрудников на пунктах контроля.
Лукашенко 29 июня утверждал, что пробка растянулась на 4 км. Он объяснял скопление автомобилей перед мостом неблагоприятными погодными условиями. Утром 1 июля длина пробки у моста составила 5 км, однако уже к 15:25 она достигла 9 км. Водители ждали досмотра на подъезде к мосту более двух часов.
По данным оперштаба Краснодарского края, 1 июля также образовалась очередь из большегрузов на Керченскую паромную переправу. В регионе продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к паромной переправе: ею могут воспользоваться только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. В результате проезда на накопительной парковке в поселке Ильич, по данным на 1 июля, ожидали более 280 автомобилей.