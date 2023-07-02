Газета
Общество

Минтранс сообщил об устранении пробки на Крымском мосту

Ведомости

На Крымском мосту со стороны полуострова устранили очередь из автомобилей. Об этом сообщил глава минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Маршрут через Крымский мост, Республика Крым — Краснодарский край, по состоянию на 06:00 пробки нет», — написал чиновник. При этом у въезда на Крымский мост со стороны Краснодарского края очередь из машин сократилась до 3 км с 5 км, время ожидания — до 1,5 часов.

По данным Лукашенко на 8.00 мск, пробка со стороны Краснодарского края увеличилась до 6,5 км.

Пробка на Крымском мосту образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях. Поток увеличился в связи с началом отпускного сезона, сообщали в минтрансе. Управление ведомственной охраны минтранса увеличило количество сотрудников на пунктах контроля.

Лукашенко 29 июня утверждал, что пробка растянулась на 4 км. Он объяснял скопление автомобилей перед мостом неблагоприятными погодными условиями. Утром 1 июля длина пробки у моста составила 5 км, однако уже к 15:25 она достигла 9 км. Водители ждали досмотра на подъезде к мосту более двух часов.

По данным оперштаба Краснодарского края, 1 июля также образовалась очередь из большегрузов на Керченскую паромную переправу. В регионе продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к паромной переправе: ею могут воспользоваться только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. В результате проезда на накопительной парковке в поселке Ильич, по данным на 1 июля, ожидали более 280 автомобилей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных