Минтранс сообщил об устранении пробки на Крымском мосту

По данным оперштаба Краснодарского края, 1 июля также образовалась очередь из большегрузов на Керченскую паромную переправу. В регионе продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к паромной переправе: ею могут воспользоваться только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. В результате проезда на накопительной парковке в поселке Ильич, по данным на 1 июля, ожидали более 280 автомобилей.