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Общество

Милашина раскрыла детали нападения на нее и Немова в Чечне

Ведомости

Журналистка Елена Малашина рассказала подробности о нападении на нее и адвоката Александра Немова в Чечне. Видео с ее комментариями опубликовано в Telegram-канале правозащитной организации «Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался).

Милашина пояснила, что после того, как они отъехали от аэропорта, их такси догнали три машины, в каждой из которых было не менее четырех человек. «Мне попытались завязать руки за спиной, Сашу тогда, видимо, ткнули ножиком, потому что кровь начала течь у него. Проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Они ее не смогли завести, уже нас затащили в какой-то овраг и там начали избивать. Я думаю, их было не меньше 10-15 человек. Много было», – пояснила журналистка.

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По ее словам, нападавшие требовали пароли от электроники. «Они очень хорошо понимали свои возможности и ограничения. У них была жесткая задача получить пароли», – отметила Милашина. Он добавила, что избивали очень жестоко, грозились отрезать и сломать пальцы. Нападавшие не взяли деньги (у Милашиной с собой было 13 000 руб.) и банковские карты. Однако испортили документы Немова и его загранпаспорт.

Она также заявила, что у нее возникло впечатление, что кто-то из нападавших летел с ними в самолете.

Милашина заявила, что планирует поехать в Чечню на апелляцию Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи, которую сегодня признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти и приговорили 5,5 годам колонии.

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Милашина и Немов утром 4 июля прибыли в Грозный на приговор Мусаевой. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с нападением на них обратилась в Следственный комитет (СК) и прокуратуру Чечни. Позже председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего и предоставить по ее итогам доклад.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение службам установить личности напавших на Милашину и Немова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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