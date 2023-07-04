Милашина раскрыла детали нападения на нее и Немова в Чечне
Журналистка Елена Малашина рассказала подробности о нападении на нее и адвоката Александра Немова в Чечне. Видео с ее комментариями опубликовано в Telegram-канале правозащитной организации «Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался).
Милашина пояснила, что после того, как они отъехали от аэропорта, их такси догнали три машины, в каждой из которых было не менее четырех человек. «Мне попытались завязать руки за спиной, Сашу тогда, видимо, ткнули ножиком, потому что кровь начала течь у него. Проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Они ее не смогли завести, уже нас затащили в какой-то овраг и там начали избивать. Я думаю, их было не меньше 10-15 человек. Много было», – пояснила журналистка.
По ее словам, нападавшие требовали пароли от электроники. «Они очень хорошо понимали свои возможности и ограничения. У них была жесткая задача получить пароли», – отметила Милашина. Он добавила, что избивали очень жестоко, грозились отрезать и сломать пальцы. Нападавшие не взяли деньги (у Милашиной с собой было 13 000 руб.) и банковские карты. Однако испортили документы Немова и его загранпаспорт.
Она также заявила, что у нее возникло впечатление, что кто-то из нападавших летел с ними в самолете.
Милашина заявила, что планирует поехать в Чечню на апелляцию Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи, которую сегодня признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти и приговорили 5,5 годам колонии.
Милашина и Немов утром 4 июля прибыли в Грозный на приговор Мусаевой. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с нападением на них обратилась в Следственный комитет (СК) и прокуратуру Чечни. Позже председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего и предоставить по ее итогам доклад.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение службам установить личности напавших на Милашину и Немова.