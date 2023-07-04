В Белоруссии предложили убежище монахам УПЦ
В Белорусской православной церкви (БПЦ) предложили убежище монахам Украинской православной церкви (УПЦ), если их вынудят покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщили в пресс-службе БПЦ со ссылкой на заявление Синода церкви.
«Синод Белорусской православной церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви», – говорится в сообщении.
В Синоде также обеспокоились сообщениями о вероятных планах Киева вывезти из лавры христианские святыни, ранее об этом заявляла Служба внешней разведки (СВР) России. «Если эти направленные против Православия замыслы будут реализованы, Святая Церковь и украинский народ могут лишиться необходимой в столь непростое время духовной опоры и утешения, которые люди обретают в молитве у чтимых лаврских икон и святых мощей угодников Божиих, почивающих в храмах и пещерах этой древней обители», – отметили в БПЦ.
Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника обязало представителей церкви покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора – после этого служители лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Также было подано заявление об обеспечении иска, которое позже отклонил суд.
Позже мэр Киева Виталий Кличко поддержал расторжение договора аренды с УПЦ, но не стал одобрять петицию об этом, ссылаясь на незаконность таких действий. По его словам, сейчас в Верховной раде Украины находится проект о запрете религиозных организаций, центр управления которыми находится в России. Пока законопроект не был одобрен, Кличко отказал в расторжении соглашений аренды.