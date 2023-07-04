В Белоруссии предложили убежище монахам УПЦ

В Синоде также обеспокоились сообщениями о вероятных планах Киева вывезти из лавры христианские святыни, ранее об этом заявляла Служба внешней разведки (СВР) России. «Если эти направленные против Православия замыслы будут реализованы, Святая Церковь и украинский народ могут лишиться необходимой в столь непростое время духовной опоры и утешения, которые люди обретают в молитве у чтимых лаврских икон и святых мощей угодников Божиих, почивающих в храмах и пещерах этой древней обители», – отметили в БПЦ.