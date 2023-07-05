Рассмотрение иска УПЦ к заповеднику «Киево-Печерская лавра» пройдет 19 июля

26 июня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что власти Украины могут вывезти в европейские музеи реликвии Киево-Печерской лавры согласно договоренностям с ЮНЕСКО. По данным российский разведки, реликвии могут быть переданы музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов». При этом в ЮНЕСКО в тот же день заявили, что организация не участвует в перемещении реликвий лавры.