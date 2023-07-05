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Рассмотрение иска УПЦ к заповеднику «Киево-Печерская лавра» пройдет 19 июля

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Рассмотрение иска Украинской православной церкви (УПЦ) к заповеднику «Киево-Печерская лавра» пройдет 19 июля. Такую дату назначил Хозяйственный суд Киева, сообщил выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман.

«По результатам судебного разбирательства было закрыто подготовительное заседание и назначено судебное разбирательство по существу на 19 июля 2023 г. в 10:00», – написал Чекман у себя в Telegram-канале.

Руководство заповедника обязало УПЦ покинуть лавру в конце марта. В ответ на это служители лавры подали иск в суд. Также было подано заявление об обеспечении иска, которое позже было отклонено.

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Мэр Киева Виталий Кличко, поддержав расторжение договора аренды с УПЦ, говорил о незаконности таких действий. Он отмечал, что сейчас в украинском парламенте находится проект о запрете религиозных организаций, центр управления которыми находится в России. Пока законопроект не был одобрен, Кличко отказал в расторжении соглашений аренды.

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Власти Украины и ЮНЕСКО договорились передать реликвии за рубеж, сообщила СВР

Ранее Чекман сообщил, что власти вновь потребовали от монахов покинуть ряд корпусов лавры до 4 июля. До этого о таком решении комиссии минкульта страны сообщал глава ведомства Александр Ткаченко.

26 июня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что власти Украины могут вывезти в европейские музеи реликвии Киево-Печерской лавры согласно договоренностям с ЮНЕСКО. По данным российский разведки, реликвии могут быть переданы музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов». При этом в ЮНЕСКО в тот же день заявили, что организация не участвует в перемещении реликвий лавры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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