Рассмотрение иска УПЦ к заповеднику «Киево-Печерская лавра» пройдет 19 июля
Рассмотрение иска Украинской православной церкви (УПЦ) к заповеднику «Киево-Печерская лавра» пройдет 19 июля. Такую дату назначил Хозяйственный суд Киева, сообщил выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман.
«По результатам судебного разбирательства было закрыто подготовительное заседание и назначено судебное разбирательство по существу на 19 июля 2023 г. в 10:00», – написал Чекман у себя в Telegram-канале.
Руководство заповедника обязало УПЦ покинуть лавру в конце марта. В ответ на это служители лавры подали иск в суд. Также было подано заявление об обеспечении иска, которое позже было отклонено.
Мэр Киева Виталий Кличко, поддержав расторжение договора аренды с УПЦ, говорил о незаконности таких действий. Он отмечал, что сейчас в украинском парламенте находится проект о запрете религиозных организаций, центр управления которыми находится в России. Пока законопроект не был одобрен, Кличко отказал в расторжении соглашений аренды.
Ранее Чекман сообщил, что власти вновь потребовали от монахов покинуть ряд корпусов лавры до 4 июля. До этого о таком решении комиссии минкульта страны сообщал глава ведомства Александр Ткаченко.
26 июня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что власти Украины могут вывезти в европейские музеи реликвии Киево-Печерской лавры согласно договоренностям с ЮНЕСКО. По данным российский разведки, реликвии могут быть переданы музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов». При этом в ЮНЕСКО в тот же день заявили, что организация не участвует в перемещении реликвий лавры.