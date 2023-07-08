В Крыму скорректируют стратегию обеспечения водой
Власти Крыма скорректируют стратегию обеспечения водой из-за разрушения Каховской ГЭС, которое произошло в начале июня. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель госсовета республики Владимир Константинов.
«Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах», – сказал он.
По словам Константинова, речь идет в том числе об оптимизации водной системы, создании дополнительных емкостей для накопления воды и использовании подземных источников и др. Программа реализуется, уже есть хорошие результаты, добавил он. Уровень воды в Северо-Крымском канале снижается, ситуация анализируется, заявил Константинов. Сельхозпроизводители, по его данным, пока не обращались к властям за помощью, полуостров в достаточном объеме обеспечен водными ресурсами.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.
Глава республики Сергей Аксенов предупредил о риске обмеления Северо-Крымского канала еще утром 6 июня. Запасы воды в канале он оценил в более 40 млрд куб. м. При этом Аксенов исключил возможность подтопления Крыма и дефицит питьевой воды. По его словам, те водохранилища, которые раньше были заполнены на 15–20%, сейчас заполнены на 80%. Позднее он говорил, что пострадает рисовое хозяйство, но власти планируют поддержать производителей и компенсировать потери.
Вскоре после катастрофы вице-премьер России Марат Хуснуллин также заявил, что разрушение Каховской ГЭС не окажет влияния на водоснабжение Крыма, а запаса пресной воды в водохранилищах полуострова хватит на 500 дней. Он говорил, что Крым «полностью автономно обеспечен водой», власти два последних года по поручению президента активно занимались этим вопросом. Среди принятых мер – создание дополнительных каналов связи между водохранилищами и бурение всех возможных подземных источников.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В ходе спецоперации на Украине продвижение ВС России позволило разблокировать канал. В начале марта 2022 г. канал начал заполняться водой. Ущерб от водной блокады оценивался в 150 млрд руб.