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В Крыму скорректируют стратегию обеспечения водой

Ведомости

Власти Крыма скорректируют стратегию обеспечения водой из-за разрушения Каховской ГЭС, которое произошло в начале июня. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель госсовета республики Владимир Константинов.

«Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах», – сказал он.

По словам Константинова, речь идет в том числе об оптимизации водной системы, создании дополнительных емкостей для накопления воды и использовании подземных источников и др. Программа реализуется, уже есть хорошие результаты, добавил он. Уровень воды в Северо-Крымском канале снижается, ситуация анализируется, заявил Константинов. Сельхозпроизводители, по его данным, пока не обращались к властям за помощью, полуостров в достаточном объеме обеспечен водными ресурсами. 

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Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

Глава республики Сергей Аксенов предупредил о риске обмеления Северо-Крымского канала еще утром 6 июня. Запасы воды в канале он оценил в более 40 млрд куб. м. При этом Аксенов исключил возможность подтопления Крыма и дефицит питьевой воды. По его словам, те водохранилища, которые раньше были заполнены на 15–20%, сейчас заполнены на 80%. Позднее он говорил, что пострадает рисовое хозяйство, но власти планируют поддержать производителей и компенсировать потери.

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Вскоре после катастрофы вице-премьер России Марат Хуснуллин также заявил, что разрушение Каховской ГЭС не окажет влияния на водоснабжение Крыма, а запаса пресной воды в водохранилищах полуострова хватит на 500 дней. Он говорил, что Крым «полностью автономно обеспечен водой», власти два последних года по поручению президента активно занимались этим вопросом. Среди принятых мер – создание дополнительных каналов связи между водохранилищами и бурение всех возможных подземных источников. 

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В ходе спецоперации на Украине продвижение ВС России позволило разблокировать канал. В начале марта 2022 г. канал начал заполняться водой. Ущерб от водной блокады оценивался в 150 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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