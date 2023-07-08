В Крыму скорректируют стратегию обеспечения водой

Глава республики Сергей Аксенов предупредил о риске обмеления Северо-Крымского канала еще утром 6 июня. Запасы воды в канале он оценил в более 40 млрд куб. м. При этом Аксенов исключил возможность подтопления Крыма и дефицит питьевой воды. По его словам, те водохранилища, которые раньше были заполнены на 15–20%, сейчас заполнены на 80%. Позднее он говорил, что пострадает рисовое хозяйство, но власти планируют поддержать производителей и компенсировать потери.